 Despedida de Edith Pacheco: Ballet Folklórico de Guatemala
Farándula

Ballet Folklórico de Guatemala y el gremio artístico despiden a la bailarina Edith Pacheco

Instituciones culturales, artistas y estudiantes han expresado su pesar mientras las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

Edith Pacheco
Edith Pacheco

El gremio artístico guatemalteco se encuentra de luto tras el fallecimiento de la maestra y bailarina Edith Dolores Pacheco Quintanilla, una figura reconocida dentro de la danza nacional por su trayectoria, enseñanza y compromiso con el arte.

La noticia fue confirmada por autoridades, instituciones culturales y colectivos de danza que manifestaron su pesar por la pérdida.

Desde el Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala se compartió un mensaje de despedida destacando el legado de la artista.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la maestra y bailarina, Edith Dolores Pacheco Quintanilla. Ex integrante del Ballet Moderno y Folklórico, su trayectoria y dedicación al arte guatemalteco dejan un vacío irreparable, pero también un ejemplo de excelencia para las nuevas generaciones. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz", expresó la institución en sus redes sociales.

Edith Pacheco

Otras organizaciones y academias de danza también se pronunciaron ante la pérdida. En un mensaje difundido en redes sociales se recordó a Edith Pacheco como una artista, maestra y madre comprometida con la formación de nuevas generaciones de bailarines.

"Con profunda tristeza lamentamos el sensible fallecimiento de una gran artista, maestra, bailarina y madre, rogamos a Dios su descanso eterno", se lee en una de las publicaciones compartidas por el gremio.

Trayectoria en la danza guatemalteca

Edith Pacheco formó parte del Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala, institución emblemática en la preservación y difusión de la danza escénica y tradicional del país. A lo largo de su carrera, se destacó tanto en el escenario como en la enseñanza, convirtiéndose en una guía para estudiantes y colegas dentro de la comunidad artística.

Quienes la conocieron resaltan su sensibilidad artística, disciplina y vocación pedagógica, cualidades que la convirtieron en una figura respetada dentro del ámbito cultural guatemalteco. Su legado permanece en generaciones de bailarines que recibieron su formación y acompañamiento.

Investigación en curso

Las autoridades informaron que se encuentran investigando el caso, ya que hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte. La noticia ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde personas cercanas a la bailarina han solicitado públicamente que se esclarezcan los hechos.

Algunas publicaciones de usuarios y allegados también han pedido que se investigue a la pareja de la artista. El proceso continúa bajo investigación.

Mientras se esperan resultados oficiales, la comunidad artística continúa expresando mensajes de solidaridad y recordando la vida y trayectoria de Edith Pacheco, cuya contribución al arte guatemalteco deja una huella significativa en la historia de la danza nacional.

