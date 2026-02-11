Despedida de Edith Pacheco: Ballet Folklórico de Guatemala

El gremio artístico guatemalteco se encuentra de luto tras el fallecimiento de la maestra y bailarina Edith Dolores Pacheco Quintanilla, una figura reconocida dentro de la danza nacional por su trayectoria, enseñanza y compromiso con el arte.
La noticia fue confirmada por autoridades, instituciones culturales y colectivos de danza que manifestaron su pesar por la pérdida.
Desde el Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala se compartió un mensaje de despedida destacando el legado de la artista.
"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la maestra y bailarina, Edith Dolores Pacheco Quintanilla. Ex integrante del Ballet Moderno y Folklórico, su trayectoria y dedicación al arte guatemalteco dejan un vacío irreparable, pero también un ejemplo de excelencia para las nuevas generaciones. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz", expresó la institución en sus redes sociales.
Otras organizaciones y academias de danza también se pronunciaron ante la pérdida. En un mensaje difundido en redes sociales se recordó a Edith Pacheco como una artista, maestra y madre comprometida con la formación de nuevas generaciones de bailarines.
"Con profunda tristeza lamentamos el sensible fallecimiento de una gran artista, maestra, bailarina y madre, rogamos a Dios su descanso eterno", se lee en una de las publicaciones compartidas por el gremio.
Trayectoria en la danza guatemalteca
Edith Pacheco formó parte del Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala, institución emblemática en la preservación y difusión de la danza escénica y tradicional del país. A lo largo de su carrera, se destacó tanto en el escenario como en la enseñanza, convirtiéndose en una guía para estudiantes y colegas dentro de la comunidad artística.
Quienes la conocieron resaltan su sensibilidad artística, disciplina y vocación pedagógica, cualidades que la convirtieron en una figura respetada dentro del ámbito cultural guatemalteco. Su legado permanece en generaciones de bailarines que recibieron su formación y acompañamiento.
Investigación en curso
Las autoridades informaron que se encuentran investigando el caso, ya que hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte. La noticia ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde personas cercanas a la bailarina han solicitado públicamente que se esclarezcan los hechos.
Algunas publicaciones de usuarios y allegados también han pedido que se investigue a la pareja de la artista. El proceso continúa bajo investigación.
Mientras se esperan resultados oficiales, la comunidad artística continúa expresando mensajes de solidaridad y recordando la vida y trayectoria de Edith Pacheco, cuya contribución al arte guatemalteco deja una huella significativa en la historia de la danza nacional.
