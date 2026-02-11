Nueva versión forense sobre la muerte de Kurt Cobain

La muerte de Kurt Cobain, una de las figuras más influyentes de la música de los años noventa, vuelve a estar en el centro de la discusión pública tras la publicación de un nuevo análisis forense que cuestiona la versión oficial de suicidio.
El cantante y guitarrista de la banda Nirvana fue hallado sin vida el 5 de abril de 1994 en su casa de Seattle, Estados Unidos, en un caso que marcó a toda una generación.
Kurt Cobain fue el líder del movimiento grunge y una de las voces más representativas del rock alternativo. Con Nirvana alcanzó fama mundial gracias a álbumes como Nevermind y canciones icónicas como "Smells Like Teen Spirit".
Su estilo musical y su personalidad lo convirtieron en un símbolo cultural de la década de 1990, pero también en una figura marcada por problemas personales, adicciones y depresión.
Su muerte
Según la investigación oficial realizada en 1994, Cobain murió por una herida de escopeta en la cabeza dentro de un invernadero sobre el garaje de su residencia. En la escena se encontró una nota manuscrita interpretada como una carta de despedida, además de evidencia de consumo de heroína. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio, y el caso fue cerrado.
Sin embargo, una nueva revisión forense realizada por un grupo independiente de científicos ha reavivado la controversia.
El equipo, encabezado por el especialista Brian Burnett y la investigadora Michelle Wilkins, analizó documentos médicos, fotografías de la escena y la autopsia original. Sus conclusiones fueron publicadas en la revista International Journal of Forensic Science.
De acuerdo con el informe, existen al menos diez elementos que podrían contradecir la hipótesis del suicidio. Entre ellos se menciona la posibilidad de que Cobain hubiera sido obligado a consumir una sobredosis de heroína antes de recibir el disparo fatal.
Según los investigadores, los daños observados en órganos como el hígado y el cerebro podrían corresponder a una sobredosis prolongada y no a una muerte inmediata causada por el disparo.
Otro aspecto que llamó la atención del equipo forense fue la escena del fallecimiento, descrita como inusualmente ordenada. Los utensilios relacionados con el consumo de heroína estaban limpios y acomodados, y los cartuchos del arma se encontraban alineados cerca del cuerpo. Los investigadores consideran que esta disposición podría haber sido manipulada para reforzar la narrativa de un suicidio.
También se cuestionó la ausencia de sangre en la mano izquierda del músico, ubicada cerca del cañón de la escopeta, así como la posición del cartucho expulsado por el arma, que no coincidiría con su funcionamiento normal. Además, el peso de la escopeta Remington utilizada en el disparo habría dificultado que una persona incapacitada por una sobredosis pudiera manipularla.
La nota encontrada junto al cuerpo también fue objeto de análisis. Según el informe, la parte inicial del texto reflejaría pensamientos personales de Cobain sobre su carrera musical, mientras que los últimos renglones presentarían diferencias en la escritura y el tono, lo que abre la posibilidad de que hayan sido añadidos posteriormente.
Pese a estas conclusiones, las autoridades del condado de King, en Washington, reiteraron que la investigación original fue exhaustiva y que no existe evidencia nueva y concluyente que justifique reabrir el caso. La policía de Seattle mantiene la versión oficial de suicidio.
"Esto es un homicidio", afirmó Burnett, según Wilkins, que habló con el Daily Mail. "Tenemos que hacer algo al respecto".
Más de 30 años después de su muerte, Kurt Cobain continúa siendo una figura central en la historia del rock y un símbolo de la cultura juvenil de los noventa.
La nueva revisión forense no cambia oficialmente la causa de su fallecimiento, pero sí reaviva el debate sobre uno de los casos más controvertidos en la historia de la música contemporánea. Muchos seguidores exigen en redes sociales que se investigue más sobre su caso.
