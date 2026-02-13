Confirman boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: foto filtrada

La reciente difusión de una imagen donde Bad Bunny aparece junto a Gabriela Berlingeri en lo que parece ser una boda ha colocado al artista en el centro de la conversación en redes sociales.
La fotografía, compartida por la creadora de contenido Chamonic, ha reavivado los rumores sobre un matrimonio secreto entre el cantante puertorriqueño y su pareja, mientras tanto Bad Bunny sigue siendo tendencia por su presentación en el Super Bowl.
En la publicación vemos a Gabriela Berlingeri luciendo un vestido de novia, detalle que aumentó las especulaciones sobre un posible enlace matrimonial.
"Vaya vaya... Vean bien. ¿Será esta foto la confirmación de que Bad Bunny y Gabriela ya se casaron?", escribió la comunicadora.
La reacción de los seguidores no se hizo esperar; sin embargo, empiezan a surgir dudas respecto a la autenticidad y actualidad de la imagen, ya que diversos seguidores sugieren que podría tratarse de una fotografía antigua, posiblemente relacionada con la promoción de alguna canción del intérprete.
Chamonic, a través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotografías acompañadas de un mensaje en el que aseguraba que, pese a la supuesta ruptura en 2022, Bad Bunny nunca dejó de pensar en Gabriela Berlingeri.
Historia de amor
Todo comenzó en 2017 en una cena familiar tras un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. En aquel entonces, Benito era una estrella en ascenso y Gabriela una joven diseñadora de joyas.
Durante 3 años, ella fue su "arma secreta": la persona que lo acompañaba en las grabaciones y giras sin que el radar de los paparazzi lograra detectarla.
Fue la pandemia de 2020 la que los sacó a la luz. Mientras el mundo se detenía, Bad Bunny abrió la ventana de su intimidad a través de Instagram, mostrando a una pareja cómplice, divertida y creativa.
Gabriela no era solo "la novia"; puso su voz en temas como "En Casita" y capturó la icónica foto de Benito para la portada de Rolling Stone, demostrando que su vínculo era, ante todo, una colaboración artística.
El punto de inflexión mediático ocurrió en 2022. Tras el estreno del video de "Tití me preguntó", donde ambos protagonizan una boda visualmente espectacular, el público dio por sentado un compromiso real.
No obstante, la respuesta de Benito en un live de Instagram dejó a la audiencia perpleja: "Somos íntimos amigos, mejores amigos".