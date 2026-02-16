 Dua Lipa impacta en Berlinale 2026 con vestido transparente
Farándula

Dua Lipa deslumbra con vestido transparente en la Berlinale 2026

Dua Lipa acaparó la atención en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026 al aparecer con un elegante vestido transparente junto a su pareja, el actor Callum Turner.

Dua Lipa, Instagram
Dua Lipa / FOTO: Instagram

La cantante británica Dua Lipa se convirtió en una de las figuras más comentadas del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026 al aparecer en la alfombra roja con un vestido negro transparente y ajustado, acompañando a su pareja, el actor Callum Turner, protagonista de la película Rosebush Pruning.

La aparición de la intérprete de éxitos globales como "Levitating" generó una gran expectación entre los asistentes y los medios de comunicación, consolidando uno de los momentos más comentados de esta edición del festival cinematográfico.

Una noche de cine y glamour en Berlín

La proyección de Rosebush Pruning reunió a varias figuras del cine internacional. Turner forma parte del elenco de esta producción dirigida por el cineasta brasileño Karim Aïnouz, presentada durante el festival alemán ante un público entusiasta pese a las bajas temperaturas de la ciudad.

Dua Lipa caminó junto al actor por la alfombra roja, mostrándose sonriente y cercana con los fotógrafos. Su estilismo, sobrio y elegante, destacó entre los asistentes y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

La alfombra roja también contó con la presencia de la actriz Pamela Anderson, quien lució un conjunto de tonos rosa y verde, y de la actriz española Elena Anaya, parte del reparto de la película, quien expresó su emoción por presentar el proyecto ante el público de la Berlinale.

Foto embed
Dua Lipa - Redes sociales

Elena Anaya describió la experiencia de participar en la cinta como un privilegio, destacando la energía del festival y la respuesta del público. La actriz también elogió el trabajo del director y el carácter peculiar de la historia que narra la película.

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner

La aparición conjunta de Dua Lipa y Callum Turner confirmó el sólido momento que atraviesa la pareja, cuya relación se hizo pública en 2024. Desde entonces, ambos han sido vistos en distintos eventos culturales y cinematográficos, manteniendo un perfil relativamente discreto sobre su vida personal.

El estreno de Rosebush Pruning marcó una ocasión especial para la cantante, quien acudió para apoyar la carrera actoral de Turner en un escenario internacional como la Berlinale. La complicidad entre ambos fue evidente durante la alfombra roja, donde posaron juntos ante los fotógrafos.

Aunque Dua Lipa es conocida principalmente por su exitosa carrera musical, en los últimos años ha ampliado su presencia en la industria del entretenimiento, participando en proyectos cinematográficos y de moda que han reforzado su imagen como figura global.

Su aparición en la Berlinale confirma su creciente vínculo con el mundo del cine y la cultura internacional, además de su influencia en la moda, donde cada una de sus apariciones públicas suele convertirse en referencia de estilo.

