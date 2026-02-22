Kirsten Dunst causa controversia en BAFTA 2026 por su look

La alfombra roja de los premios de la British Academy of Film and Television Arts BAFTA volvió a convertirse en escenario de glamour y titulares. La ceremonia, celebrada el 22 de febrero en el Royal Festival Hall, reunió a grandes figuras del cine internacional, pero fue la aparición de Kirsten Dunst la que generó una conversación inesperada.
La actriz de 43 años llegó tomada del brazo de su esposo, el también actor Jesse Plemons, quien estaba nominado en la categoría de Actor Principal por su trabajo en Bugonia.
La pareja, que contrajo matrimonio en 2022, se mostró cercana y afectuosa durante todo el recorrido por la alfombra roja, intercambiando sonrisas y gestos cómplices frente a las cámaras.
Dunst no dudó en demostrar su apoyo al actor, especialmente después de que él quedara fuera de las nominaciones al Oscar, un desaire que generó comentarios en la industria y al que ella reaccionó recientemente con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta cargada de ironía.
El look que dio de qué hablar
Para la gala, la protagonista de Bring It On apostó por un vestido en tonos rosa y negro, acompañado de una llamativa chaqueta rosa con hombreras voluminosas que evocaban una silueta dramática. Elevó su figura con tacones negros y recogió su cabello rubio en un moño pulido y elegante.
Si bien muchos celebraron su elección por arriesgada y sofisticada, en redes sociales surgieron comentarios centrados en su apariencia física. Algunos usuarios señalaron que, a pesar de tener 43 años, "se ve mayor", generando un debate sobre estándares de belleza y expectativas hacia las mujeres en la industria del entretenimiento.
Mientras unos criticaban su imagen, otros salieron en su defensa, destacando que la actriz luce natural y sin filtros, en contraste con las presiones estéticas que suelen dominar las alfombras rojas.
"Se ve como una mujer real, elegante y segura", escribió una usuaria en X, mientras que otro comentario señalaba: "Hollywood castiga el envejecimiento femenino, incluso cuando se trata de una actriz talentosa como Kirsten".
Una trayectoria que trasciende la polémica
Más allá de la conversación digital, Kirsten Dunst cuenta con una sólida carrera que comenzó en la infancia. Saltó a la fama con Entrevista con el vampiro y consolidó su estatus con películas como María Antonieta y la trilogía de Spider-Man. A lo largo de los años ha demostrado versatilidad, pasando del cine comercial al independiente con naturalidad.
Su presencia en los BAFTA 2026 no respondía a una nominación propia, sino al acompañamiento de su esposo, quien compitió como Actor Principal. Sin embargo, su experiencia y trayectoria la colocan como una figura habitual en este tipo de ceremonias.