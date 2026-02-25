Plastilina Mosh Confirma Show en Guatemala

La escena alternativa latinoamericana volverá a vibrar en Guatemala con la llegada de Plastilina Mosh, la icónica banda mexicana que marcó a toda una generación en los años noventa y principios de los 2000. La productora 2 Mundos confirmó este miércoles 25 de febrero que el dúo originario de Monterrey, Nuevo León, ofrecerá un concierto en el país como parte de su gira 2026.
El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde se compartieron imágenes promocionales acompañadas del mensaje: "¡Los P Mosh hacen su regreso a Guatemala!".
La noticia despertó entusiasmo inmediato entre los seguidores de la agrupación, quienes han esperado durante años su retorno a los escenarios guatemaltecos.
Más detalles
El concierto de Plastilina Mosh en Guatemala se realizará el jueves 16 de abril de 2026 a las 20:00 horas en la Concha Acústica del Parque de la Industria, uno de los espacios más emblemáticos para espectáculos en vivo en el país.
Se espera un show cargado de energía, visuales y un recorrido por los temas que consolidaron a la banda como referente del rock alternativo y la música electrónica en español.
Preventa y venta general
La preventa de entradas se llevará a cabo el viernes 27 de febrero, de 8:00 a 13:00 horas, en ZIGI.
Precios en preventa:
Fan - Q300 + cargo por servicio
Ultra fan - Q450 + cargo por servicio
Posteriormente, la venta general iniciará ese mismo viernes 27 de febrero a partir de las 14:00 horas a través del sitio web oficial 2mundos.shop.
Precios en venta general:
Fan - Q350 + cargo por servicio
Ultra fan - Q500 + cargo por servicio
¿Quién es Plastilina Mosh?
Plastilina Mosh es un dúo mexicano formado por Jonás González y Alejandro Rosso a finales de los años noventa. Su propuesta revolucionó la escena musical latina al mezclar rock, electrónica, hip hop, funk y pop con un estilo irreverente y experimental.
Su álbum debut Aquamosh (1998) los catapultó al reconocimiento internacional, gracias a sencillos como Mr. P-Mosh y Afroman, canciones que se convirtieron en himnos de la juventud alternativa de aquella época.
Posteriormente, con discos como Juan Manuel (2000) y Hola Chicuelos (2008), la banda consolidó su identidad sonora, destacando éxitos como Millionaire, Peligroso Pop y Nordic Laser.
Uno de los sellos distintivos del grupo ha sido su capacidad para fusionar géneros y jugar con el idioma inglés y español, creando un sonido único que trascendió fronteras.
Su música no solo dominó estaciones de radio y canales musicales, sino que también se convirtió en parte fundamental de la cultura pop latinoamericana de finales del siglo XX.
Un regreso cargado de nostalgia
El concierto en Guatemala promete ser una experiencia nostálgica para quienes crecieron escuchando sus temas y una oportunidad para que nuevas generaciones descubran su legado musical en vivo.
Con una puesta en escena energética y un repertorio que combina clásicos y nuevas propuestas, Plastilina Mosh buscará reconectar con el público guatemalteco en una noche que promete ser inolvidable.