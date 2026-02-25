Selena Gomez: Vacaciones en México en Monokini Strapless

Selena Gomez disfruta de unas vacaciones en México y ha sido vista junto a la actriz Nina Dobrev en las playas de Los Cabos, uno de los destinos más exclusivos del país.
La cantante y actriz fue captada por paparazzis mientras tomaba el sol frente al resort de lujo Las Ventanas al Paraíso, luciendo un monokini color rosa con blanco de corte alto y escote strapless.
La elección del bañador y los accesorios de Gomez -gorro de ala ancha, gafas solares oscuras y su anillo de bodas- resaltaron su estilo casual y sofisticado durante el paseo.
Durante la jornada junto al mar, la protagonista de Only Murders in the Building estuvo acompañada por Nina Dobrev y varias amigas más, en ausencia de su esposo Benny Blanco.
Distintos testigos confirmaron que la visita de Selena Gomez a Los Cabos se dio en compañía de su círculo íntimo. Se trató de un viaje solo de amigas, ya que su pareja no la acompañó en esta ocasión.
Esta no es la primera vez que la estrella visita el mismo destino este año. Selena Gomez optó por Los Cabos también durante su despedida de soltera, celebrando junto a familiares y damas de honor.
En sus redes sociales, compartió recuerdos de aquel viaje durante el verano pasado, mostrando imágenes de la playa y momentos de celebración previos a su boda.}
Polémica para la cantante
Benny Blanco se encuentra en el centro de la controversia tras el lanzamiento de su nuevo podcast, donde conductas relacionadas con su higiene personal han generado una fuerte reacción en redes sociales.
Con apenas un episodio emitido de "Friends Keep Secrets", el formato híbrido conducido por Blanco, Lil Dicky (Dave Burd) y Kristin Batalucco, la conversación migró rápidamente del contenido creativo a temas personales del productor musical de 37 años.
Durante la grabación, el esposo de Selena Gomez fue captado descalzo en un sofá, dejando en evidencia talones y dedos visiblemente sucios. Su apariencia, vestida con una camiseta naranja y pantalón beige, pasó a segundo plano ante los comentarios de desconcierto que se multiplicaron en las plataformas sociales.
La incomodidad aumentó cuando Blanco soltó deliberadamente una flatulencia frente a los micrófonos. Antes de hacerlo incluso avisó: "Esperen, a ver si pueden captar esto", mientras el resto del set reaccionó con risas. Las imágenes circularon rápidamente y no tardaron en aparecer los mensajes de rechazo.
Cientos de usuarios dirigieron su descontento tanto hacia el productor como hacia Selena Gomez por su relación.
Comentarios en X y otras redes cuestionaron directamente los hábitos de higiene del productor y lamentaron el hecho de que Selena Gomez tenga un vínculo sentimental con él.