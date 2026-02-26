La trágica verdad sobre la muerte de Héctor Zamorano

El mundo del espectáculo en México se conmocionó con la noticia del fallecimiento de Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación del popular reality show "La Academia".
Su padre, Roberto Zamorano, rompió el silencio para revelar la causa oficial de la muerte de su hijo, poniendo fin a diversas especulaciones que surgieron tras el anuncio de su deceso.
En una emotiva entrevista con el programa "Ventaneando", Roberto Zamorano compartió que su hijo falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.
"Dios se los quiso llevar. Así como es querido aquí, también es querido allá. Deseábamos con el alma que ya no sufriera, que descansara. Y Dios nos permitió y nos hizo caso. Murió de un paro cardiorrespiratorio y nada más. Ya no aguantó más su cuerpo", expresó el padre, dejando entrever el profundo dolor familiar y el deseo de paz para Héctor.
Durante la entrevista, Roberto Zamorano también mencionó una muestra de apoyo recibida por parte de sus excompañeros del programa.
"Hay una corona que acaba de llegar muy grande, mandada por los alumnos de La academia de la primera generación. Fue algo muy bonito que me llenó, eso quiere decir que se acuerden de eso", comentó, al referirse al gesto enviado por quienes compartieron escenario con el cantante.
El anuncio y las primeras reacciones
La noticia del fallecimiento de Héctor Zamorano se hizo pública el lunes 24 de febrero, cuando los conductores de "Ventaneando" confirmaron la lamentable información.
Este anuncio trajo de vuelta a la memoria colectiva al joven que, en su momento, fue parte de los inicios de uno de los programas musicales más exitosos de la televisión mexicana.
Inmediatamente después de la confirmación, Wendolee, excompañera de Zamorano en "La Academia", se enlazó en vivo para compartir detalles y reflexiones sobre la vida del cantante.
Ella reveló que Héctor Zambrano enfrentaba una "enfermedad crónica" y que atravesaba por momentos emocionalmente complejos.
"Él se enfrentó a muchísimas cosas. Tenía muchas cosas, mucha historia. A veces es muy complicado sobrellevar. Se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que le afectaron muchísimo. Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero se enfrentó a situaciones bien complicadas", comentó Wendolee, destacando la resiliencia y las batallas personales del artista.
En los últimos años, Héctor Zamorano atravesó momentos complicados a nivel personal.
Tras la pandemia de Covid-19, enfrentó una fuerte depresión, según compartió en mensajes enviados al programa de espectáculos. En esos textos dejó ver el difícil estado emocional que atravesaba.