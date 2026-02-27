Muere Bobby J. Brown, actor de The Wire, en incendio

El mundo de la televisión estadounidense está de luto tras confirmarse la muerte de Bobby J. Brown, actor conocido por su participación en la aclamada serie The Wire. El intérprete falleció a los 62 años en un incendio ocurrido en un granero de su propiedad en Maryland, en un hecho que las autoridades han calificado como accidental.
El suceso ocurrió el pasado martes cuando Brown ingresó a la nave donde guardaba uno de sus vehículos con la intención de arrancarlo utilizando cables auxiliares.
Según la información difundida por medios estadounidenses, el actor solicitó un extintor a un familiar poco después de comenzar la maniobra. Sin embargo, cuando intentaron regresar al interior del granero, el fuego ya se había propagado rápidamente, envolviendo la estructura en llamas.
Causa de la muerte
La Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland confirmó que la causa oficial del fallecimiento fue "lesión térmica difusa e inhalación de humo". El informe determinó que la muerte se produjo como consecuencia de un accidente.
De acuerdo con las primeras indagaciones, Brown habría fallecido por inhalación de humo, lo que sugiere que perdió la vida antes de sufrir quemaduras graves. Esta conclusión ha sido compartida por familiares cercanos, quienes consideran que el actor no experimentó un sufrimiento prolongado.
En el intento por auxiliarlo, su esposa, Arlene, ingresó al granero en llamas y sufrió quemaduras de consideración. Fue trasladada a un centro médico cercano, donde permanece bajo observación. Hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales sobre su estado de salud, aunque fuentes cercanas indican que se encuentra estable.
Una carrera ligada al drama policial
Bobby J. Brown alcanzó notoriedad por su interpretación del agente Bobby Brown en 12 episodios de The Wire, la emblemática serie creada por David Simon que retrata con crudeza la vida en Baltimore. Su personaje, inspirado en un patrullero real del Distrito Oeste, formó parte de una de las producciones más influyentes de la televisión contemporánea.
The Wire, transmitida entre 2002 y 2008, es considerada una de las mejores series de la historia por su enfoque realista sobre el crimen, la corrupción institucional y las desigualdades sociales. Participar en ese universo narrativo marcó un punto importante en la trayectoria de Brown.
Antes y después de su paso por la serie, el actor construyó una carrera sólida en producciones vinculadas a dramas criminales y policiales. Formó parte de títulos como Homicide: Life on the Street, The Corner, Law & Order: Special Victims Unit y, más recientemente, We Own This City, otra producción ambientada en Baltimore y también creada por David Simon.
Su perfil artístico estuvo fuertemente asociado a personajes de autoridad y figuras del entorno urbano, lo que le permitió consolidarse como un rostro habitual en este tipo de narrativas.
Reacciones tras su fallecimiento
La noticia de su muerte fue adelantada por el portal TMZ y posteriormente confirmada por autoridades y representantes del actor. Su representante, Albert Bramante, expresó su pesar públicamente.
"Estoy disgustado y triste. Era un gran actor y una excelente persona. Estaba totalmente dedicado a su arte y fue un placer trabajar con él", declaró.
En redes sociales, colegas y seguidores han comenzado a compartir mensajes de condolencias, destacando su profesionalismo y su compromiso con los proyectos en los que participó.