Zoomer Fest: Festival Nocturno Familiar en el Zoológico La Aurora

Cuando el sol se oculta y la luna ilumina el cielo, el Zoológico La Aurora abre sus puertas para ofrecer una experiencia completamente diferente.
Se trata de Noches de Luna - Edición Zoomer Fest, un evento especial que invita a las familias a disfrutar de un ambiente lleno de luces, música, espectáculos y entretenimiento en un entorno natural único.
Este festival nocturno se llevará a cabo los días 13, 20 y 27 de marzo, en horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., convirtiéndose en una oportunidad ideal para compartir momentos especiales en familia y vivir el zoológico desde una perspectiva distinta.
Noches de Luna - Zoomer Fest busca ofrecer una experiencia diferente, combinando la magia de la noche con un ambiente festivo diseñado para todas las edades.
El evento incluirá diversas actividades, espectáculos y espacios interactivos que permitirán a los asistentes disfrutar de una velada llena de diversión, creatividad y conexión con la naturaleza.
La propuesta invita a los visitantes a sumarse al espíritu del festival con atuendos coloridos, llenos de brillo, flores y estilos tropicales, creando un ambiente visual lleno de energía y alegría.
El objetivo es transformar la visita al zoológico en una experiencia inmersiva, donde la iluminación, el ambiente y las actividades generen recuerdos inolvidables.
Una experiencia diferente en el Zoológico La Aurora
El Zoológico La Aurora, reconocido como uno de los principales espacios recreativos y educativos del país, continúa innovando con este tipo de eventos que buscan acercar a las familias a la naturaleza de una forma creativa y entretenida.
Durante Noches de Luna, los visitantes podrán recorrer el zoológico en un ambiente completamente distinto al habitual, disfrutando de una atmósfera festiva que combina entretenimiento, convivencia y aprendizaje.
Este evento también representa una oportunidad para que las familias se desconecten de la rutina diaria y compartan tiempo de calidad en un entorno seguro y diseñado para el disfrute colectivo.
Información para asistir
El festival se realizará en las siguientes fechas:
- 13 de marzo
- 20 de marzo
- 27 de marzo
Horario: de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar: Zoológico La Aurora Entradas: disponibles en taquilla
Noches de Luna - Edición Zoomer Fest promete convertirse en una de las experiencias familiares más destacadas del mes, combinando naturaleza, entretenimiento y la magia de la noche en un solo lugar.
Con esta iniciativa, el Zoológico La Aurora reafirma su compromiso de ofrecer actividades innovadoras que fortalezcan la convivencia familiar y promuevan el disfrute responsable de los espacios naturales.