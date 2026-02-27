 Zoomer Fest: Festival Nocturno Familiar en el Zoológico La Aurora
Farándula

Zoomer Fest: el zoológico La Aurora se transforma en un festival nocturno para toda la familia

Esta actividad promete convertirse en una de las experiencias familiares más destacadas del mes, combinando naturaleza, entretenimiento y la magia de la noche en un solo lugar.

Compartir:
Zoológico La Aurora - Noches de Luna, Redes sociales
Zoológico La Aurora - Noches de Luna / FOTO: Redes sociales

Cuando el sol se oculta y la luna ilumina el cielo, el Zoológico La Aurora abre sus puertas para ofrecer una experiencia completamente diferente.

Se trata de Noches de Luna - Edición Zoomer Fest, un evento especial que invita a las familias a disfrutar de un ambiente lleno de luces, música, espectáculos y entretenimiento en un entorno natural único.

Este festival nocturno se llevará a cabo los días 13, 20 y 27 de marzo, en horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., convirtiéndose en una oportunidad ideal para compartir momentos especiales en familia y vivir el zoológico desde una perspectiva distinta.

Noches de Luna - Zoomer Fest busca ofrecer una experiencia diferente, combinando la magia de la noche con un ambiente festivo diseñado para todas las edades.

El evento incluirá diversas actividades, espectáculos y espacios interactivos que permitirán a los asistentes disfrutar de una velada llena de diversión, creatividad y conexión con la naturaleza.

La propuesta invita a los visitantes a sumarse al espíritu del festival con atuendos coloridos, llenos de brillo, flores y estilos tropicales, creando un ambiente visual lleno de energía y alegría.

El objetivo es transformar la visita al zoológico en una experiencia inmersiva, donde la iluminación, el ambiente y las actividades generen recuerdos inolvidables.

Una experiencia diferente en el Zoológico La Aurora

El Zoológico La Aurora, reconocido como uno de los principales espacios recreativos y educativos del país, continúa innovando con este tipo de eventos que buscan acercar a las familias a la naturaleza de una forma creativa y entretenida.

Durante Noches de Luna, los visitantes podrán recorrer el zoológico en un ambiente completamente distinto al habitual, disfrutando de una atmósfera festiva que combina entretenimiento, convivencia y aprendizaje.

Este evento también representa una oportunidad para que las familias se desconecten de la rutina diaria y compartan tiempo de calidad en un entorno seguro y diseñado para el disfrute colectivo.

Información para asistir

El festival se realizará en las siguientes fechas:

  • 13 de marzo
  • 20 de marzo
  • 27 de marzo

Horario: de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar: Zoológico La Aurora Entradas: disponibles en taquilla

Noches de Luna - Edición Zoomer Fest promete convertirse en una de las experiencias familiares más destacadas del mes, combinando naturaleza, entretenimiento y la magia de la noche en un solo lugar.

Con esta iniciativa, el Zoológico La Aurora reafirma su compromiso de ofrecer actividades innovadoras que fortalezcan la convivencia familiar y promuevan el disfrute responsable de los espacios naturales.

En Portada

Caso CHN: Capturan a Pedro Duque, implicado en desfalco millonariot
Nacionales

Caso CHN: Capturan a Pedro Duque, implicado en desfalco millonario

04:02 PM, Feb 27
Taller internacional en Guatemala impulsa estrategias contra extorsiones desde prisionest
Nacionales

Taller internacional en Guatemala impulsa estrategias contra extorsiones desde prisiones

04:33 PM, Feb 27
Zoomer Fest: el zoológico La Aurora se transforma en un festival nocturno para toda la familiat
Farándula

Zoomer Fest: el zoológico La Aurora se transforma en un festival nocturno para toda la familia

05:04 PM, Feb 27
Claudia Sheinbaum remarca que la FIFA asegura Mundial en Méxicot
Deportes

Claudia Sheinbaum remarca que la FIFA asegura Mundial en México

02:48 PM, Feb 27
José Francisco Molina es el nuevo seleccionador de Hondurast
Deportes

José Francisco Molina es el nuevo seleccionador de Honduras

02:31 PM, Feb 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Super BowlLiga NacionalEleccionesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos