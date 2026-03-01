Ganadores Actor Awards 2026: Momentos Emotivos de la Noche

La temporada de premios entró en su recta final con la celebración de los Actor Awards 2026, anteriormente conocidos como SAG Awards, que se realizaron la noche de este domingo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles. La ceremonia, transmitida en vivo por Netflix y conducida nuevamente por Kristen Bell, se consolidó como uno de los eventos más determinantes rumbo a los Premios Óscar.
Este año marcó un cambio significativo en la historia del galardón: los tradicionales Screen Actors Guild Awards adoptaron oficialmente el nombre de Actor Awards.
El sindicato SAG-AFTRA explicó que el cambio busca simplificar y fortalecer la identidad del premio a nivel global, destacando que la estatuilla entregada a los ganadores se llama precisamente "The Actor".
Más que una modificación estructural, se trata de una renovación de marca que mantiene intacta la esencia del reconocimiento: actores premiando a actores.
Las producciones que lideraron la noche
En cine, la épica de acción de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, hizo historia al conseguir un récord de siete nominaciones, consolidándose como una de las grandes contendientes de la temporada. En televisión, la comedia de Apple TV, The Studio, dominó con cinco nominaciones y terminó reafirmando su favoritismo.
A solo dos semanas de los Premios Óscar, los resultados de los Actor Awards suelen anticipar lo que ocurrirá en el Dolby Theatre, ya que la rama actoral es la más numerosa dentro de la Academia.
Los momentos más emotivos
La ceremonia estuvo cargada de instantes memorables. Uno de los más conmovedores fue la entrega del Premio a la Trayectoria a Harrison Ford, de 83 años, quien recibió una ovación de pie. Visiblemente emocionado, declaró: "Me siento increíblemente agradecido, pero también muy humilde. Estoy en una sala llena de actores nominados por su gran trabajo. Yo estoy aquí para recibir un premio por estar vivo".
Ford, leyenda del cine por sus papeles como Han Solo en Star Wars e Indiana Jones, agregó una frase que sorprendió al público: "Estoy a la mitad de mi carrera. Sigo siendo un actor en activo".
Otro de los momentos que marcó la noche fue la aparición especial de Michael J. Fox en el segmento "Soy actor". El intérprete, diagnosticado con Parkinson en 1991, habló sobre cómo la actuación cambió su vida y recordó el día en que conoció a su esposa Tracy Pollan en el set de Family Ties.
Lista completa de ganadores de los Actor Awards 2026
CINE
· Mejor reparto en una película: Sinners.
· Mejor actor principal: Michael B. Jordan (Sinners).
· Mejor actriz principal: Jessie Buckley, Hamnet (Focus Features).
· Mejor actor de reparto: Sean Penn, Una batalla tras otra (Warner Bros).
· Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, Weapons (Warner Bros).
· Mejor elenco de dobles en una película: Misión Imposible: Sentencia Final (Paramount Pictures).
TELEVISIÓN
· Mejor reparto en Serie Dramática: The Pitt (HBO Max).
· Mejor reparto en Serie de Comedia: The Studio (Apple TV).
· Mejor actor en Serie Dramática: Noah Wyle, The Pitt (HBO Max).
· Mejor actriz en Serie Dramática: Keri Russell, The Diplomat (Netflix).
· Mejor actor en Serie de Comedia: Seth Rogen, The Studio (Apple TV).
· Mejor actriz en Serie de Comedia: Catherine O’Hara, The Studio (Apple TV).
· Mejor actor en película para televisión o miniserie: Owen Cooper, Adolescence (Netflix).
· Mejor actriz en película para televisión o miniserie: Michelle Williams, Dying for Sex (FX).
· Mejor elenco de dobles en Serie de Televisión: The Last of Us (HBO Max).
Un paso clave rumbo al Oscar
Con estos resultados, la carrera hacia los Premios Óscar 2026 queda prácticamente definida en varias categorías interpretativas. Tradicionalmente, quienes triunfan en los Actor Awards tienen altas probabilidades de repetir victoria en la Academia, debido al peso del voto actoral.