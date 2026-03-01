Yerin Ha Causa Debate por su Look en los Actor Awards

La alfombra roja de los Actor Awards 2026 —antes conocidos como SAG Awards— volvió a ser escenario de grandes momentos de moda, pero uno de los nombres que más conversación generó fue el de Yerin Ha.
La actriz australiana, reconocida por su papel como Sophie Baek en la cuarta temporada de Bridgerton, asistió a la ceremonia celebrada en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles con un estilismo que no dejó indiferente a nadie.
Elegida como Embajadora 2026 por el Sindicato de Actores, Yerin Ha llegó a una de las noches más importantes de la industria consolidándose como uno de los talentos emergentes más prometedores del momento. Sin embargo, su elección de vestuario provocó una ola de comentarios encontrados en redes sociales.
El look que dividió opiniones
Para la gala, Yerin Ha apostó por un conjunto firmado por la casa de moda española Balenciaga, perteneciente a su pasarela Primavera-Verano 2026. El estilismo estuvo compuesto por un pantalón negro de tiro alto con pinzas y corte recto, combinado con un crop top blanco de manga corta con hombreras marcadas y delicadas aplicaciones de plumas que aportaban textura y dimensión.
El conjunto se completó con accesorios sobrios. Una propuesta contemporánea y estructurada que rompía con los tradicionales vestidos voluminosos que suelen dominar este tipo de ceremonias.
Mientras especialistas en moda destacaron la coherencia del look y su carácter moderno, en redes sociales muchos usuarios consideraron que el atuendo resultó "demasiado sencillo" para una gala que históricamente se asocia con glamour y espectacularidad.
Algunos comentarios señalaban que la actriz pudo haber arriesgado más o apostar por una silueta más impactante, además que con un gran vestido pudo seguir promocionando la famosa serie de Bridgerton.
El beauty look y el sello personal
En cuanto al maquillaje y peinado, Yerin Ha optó por una estética natural alineada con las tendencias de belleza de 2026: base luminosa, delineado negro definido, labios rosados con efecto plump, rubor sutil y cejas discretas.
La propuesta reforzó una imagen elegante, limpia y sofisticada, coherente con una generación de actrices que apuestan por la sobriedad y la construcción de una identidad estilística más conceptual que ostentosa.
¿Quién es Yerin Ha?
Yerin Ha es una actriz australiana de ascendencia coreana que ha ido construyendo una carrera sólida tanto en televisión como en cine. Antes de su incorporación a Bridgerton, participó en producciones como Halo, donde interpretó a Kwan Ha, papel que la proyectó internacionalmente.
Su llegada al universo de Bridgerton como Sophie Baek en la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix marcó un punto clave en su trayectoria. El personaje, inspirado en la novela An Offer from a Gentleman de Julia Quinn, amplió la representación cultural dentro de la producción y posicionó a Ha como uno de los rostros más comentados de la nueva etapa de la serie.
Además de su talento interpretativo, Yerin Ha ha comenzado a consolidarse como referente de estilo entre las nuevas generaciones, lo que explica su designación como Embajadora 2026 por el sindicato.