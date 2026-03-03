 Nueva categoría en Premios Oscar 2026: ¿de qué se trata?
Farándula

Premios Oscar 2026 estrenan nueva categoría ¿de qué se trata?

Por primera vez en casi 25 años, los Premios Oscar incorporan una nueva categoría. Conoce de qué se trata y más detalles sobre la famosa premiación.

Premios Oscar 2026 nominaciones , Redes sociales
Premios Oscar 2026 nominaciones / FOTO: Redes sociales

La 98ª edición de los Premios Oscar marcará un momento histórico al incorporar oficialmente la categoría a Mejor Dirección de Casting. Se trata del primer nuevo premio competitivo añadido desde la creación del Oscar a mejor película animada en 2001, cuando Shrek se convirtió en su primer ganador.

La decisión fue anunciada en 2024 por Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que finalmente dio respuesta a una larga demanda dentro de la industria: reconocer el trabajo de los directores de casting, responsables de seleccionar y construir el elenco de una película.

Aunque desde 2013 existía una rama específica de casting dentro de la Academia —lo que permitió a estos profesionales votar en otras categorías—, hasta ahora no contaban con un premio propio.

¿Qué reconoce esta nueva categoría?

El galardón distinguirá la labor creativa detrás de la conformación de un reparto: desde descubrir nuevos talentos hasta elegir intérpretes consolidados y lograr la química entre los personajes.

La Academia evaluará la colaboración significativa entre el director de casting, el director de la película y los productores, reconociendo esta función como una pieza fundamental en la narrativa cinematográfica.

Antes de la creación oficial de esta categoría, algunos profesionales del área ya habían sido reconocidos con premios honoríficos, como Lynn Stalmaster en 2016 y Juliet Taylor en 2024. Sin embargo, esta es la primera vez que competirán formalmente dentro de la gala principal.

Los primeros nominados en la historia

La categoría debuta con cinco nominados que trabajaron en algunas de las películas más destacadas del año:

·         Nina Gold por Hamnet

·         Jennifer Venditti por Marty Supreme

·         Cassandra Kulukundis por One Battle After Another

·         Gabriel Domingues por O Agente Secreto

·         Francine Maisler por Sinners

Varias de estas producciones también compiten en las principales categorías, incluida mejor película. Sinners, por ejemplo, lidera las nominaciones con 16 candidaturas, seguida de One Battle After Another con 13.

¿Cuándo y dónde ver los Oscar 2026 en Guatemala?

La ceremonia se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

En Guatemala, la transmisión en vivo comenzará aproximadamente a las 6:00 p.m., hora local, ya que la gala suele iniciar a las 7:00 p.m. (hora del Este en Estados Unidos).

Podrá verse a través del canal ABC en señal internacional y mediante la plataforma de streaming Hulu en los países donde esté disponible. En Latinoamérica, tradicionalmente la ceremonia también se transmite por TNT y en streaming por HBO Max.

