Selena Gomez Indigna al Besar los Pies de Benny Blanco

Selena Gomez desata indignación tras besar los pies de Benny Blanco

Las redes estallaron en críticas tras el comportamiento de la cantante, la higiene de su esposo y lo que repercute en su imagen pública.

Selena Gomez y Benny Blanco, Instagram
Selena Gomez y Benny Blanco / FOTO: Instagram

Selena Gomez causó controversia en redes sociales tras protagonizar un momento inesperado durante el podcast Friend Keep Secrets, donde besó los pies de su esposo, Benny Blanco

La escena sucedió apenas días después de que Blanco generara críticas al mostrarse con los pies sucios y descalzo en la primera emisión, donde incluso se tiró un gas en vivo.

La participación de Selena Gomez ocurrió en el segundo episodio del programa, rápidamente convirtiéndose en trending topic en plataformas como X. 

Ella, sentada en el suelo, se inclinó para besar los dedos del pie de Blanco, quien lo tenía apoyado sobre la mesa. La reacción del productor musical fue inmediata:

"Me gustó eso. Me hizo sentir bien. Te quiero mucho". Selena respondió en tono bromista, rogando que no lo convirtiera en un evento memorable.

Reacciones en redes sociales

La escena no pasó desapercibida entre seguidores y usuarios de redes sociales. Numerosos comentarios expresaron incomodidad por la muestra de afecto y por la higiene de Benny Blanco.

Críticas como "repugnante" y "asquerosa" predominaron, mientras algunos usuarios cuestionaron el feminismo de Selena Gomez y el mensaje enviado a quienes la consideran un referente.

  • Ew, y ella se supone que debe ser nuestra reina feminista
  • Estoy avergonzada por ella
  • Selena, no puedo creer que hicieras esto. ¿Cómo pudiste?
  • Si Selena hace eso en público, ¿qué no hará en privado?
  • Tengamos en cuenta que ella le rogó que saliera con ella. Necesita hacer esto, de lo contrario Benny la dejará
  • El amor es ciego y no tiene olor
  • Desearía que no estuviera desesperada por demostrar algo por la forma en que ha estado impulsando esta relación. Espero que disfrute el momento y no intente jugar a ser amorosa, segura y desagradable.
Selena Gomez - Instagram

Contexto de la polémica

La controversia comenzó cuando Benny Blanco se hizo viral por aparecer con los pies visiblemente sucios en la transmisión inaugural de su podcast.

Posteriormente, fue invitado al programa Jimmy Kimmel Live! para hablar del tema, donde explicó que la suciedad se debía al estado de las instalaciones y aseguró que habitualmente cuida su higiene.

En el set, mostró sus pies limpios y bromeó: "Está bien, primero que todo, es culpa de la instalación, no mía (...) ¡Tengo los pies geniales!"

