De 456 a 8: La nueva versión VIP del Juego del Calamar

El universo de Squid Game (El Juego del Calamar) continúa expandiéndose y Netflix confirmó el regreso de su popular formato inspirado en la serie coreana con una nueva temporada de Squid Game: The Challenge.
La tercera entrega del reality llegará con un giro inesperado: en lugar de cientos de concursantes anónimos, esta vez solo ocho celebridades competirán en los icónicos juegos.
El programa, que traslada al mundo real las pruebas de la ficción original, se ha convertido en uno de los experimentos televisivos más comentados de la plataforma. En las ediciones anteriores participaron 456 jugadores que luchaban por un premio de 4,56 millones de dólares. Sin embargo, el nuevo formato VIP cambiará por completo la dinámica del reality.
Una versión VIP con celebridades
La nueva temporada llevará por título El juego del calamar: El desafío VIP y reunirá a figuras conocidas del entretenimiento, el deporte y las redes sociales.
Entre los participantes confirmados se encuentran Ryan Serhant, conocido por su trabajo en el sector inmobiliario y en programas televisivos; el campeón de la NBA Tristan Thompson; la cantante Mel B, integrante de las Spice Girls; la creadora de contenido Kristy Sarah; la estrella de reality Kim Zolciak; Hannah Godwin, vinculada al programa The Bachelor; y Dylan Efron, hermano del actor Zac Efron.
A ellos se suma Viper, uno de los concursantes más recordados de la segunda temporada del reality, quien regresa al juego tras ganar una votación especial organizada entre los fanáticos del programa.
Las pruebas más famosas regresan
Los participantes se enfrentarán nuevamente a algunas de las pruebas más recordadas de la franquicia, inspiradas en la serie original creada por el director surcoreano Hwang Dong-hyuk.
Entre los desafíos que podrían volver están Luz Roja, Luz Verde, el Puente de Cristal y otras dinámicas que combinan estrategia, habilidad física y presión psicológica. Aunque en el reality las consecuencias no son mortales como en la ficción, los concursantes que fallan son eliminados inmediatamente de la competencia.
La producción ha adelantado que la nueva temporada buscará aumentar la tensión y el espectáculo, incorporando cambios en las reglas y en la forma en que los participantes toman decisiones.
El fenómeno global de El Juego del Calamar
Desde su estreno en 2021, El Juego del Calamar se convirtió en uno de los mayores éxitos en la historia de Netflix. La serie coreana capturó la atención del público mundial con su historia sobre un grupo de personas endeudadas que participan en juegos infantiles con consecuencias mortales para ganar una enorme suma de dinero.
El impacto cultural del programa fue inmediato y generó adaptaciones, productos derivados y formatos inspirados en su concepto. Uno de ellos fue precisamente El desafío, un reality que replicó la estética y las pruebas del drama original.
Un nuevo capítulo para la franquicia
Con esta versión VIP, Netflix apuesta por renovar el formato y atraer a una audiencia aún más amplia, combinando el atractivo del reality con la popularidad de figuras conocidas.
La plataforma aún no ha anunciado la fecha exacta de estreno, pero confirmó que la nueva temporada llegará este mismo año. Con celebridades compitiendo y nuevas reglas en juego, el regreso de El Juego del Calamar promete mantener la tensión, la estrategia y el espectáculo que convirtieron a la franquicia en un fenómeno global.