 Kimberly Flores se recupera y podría acompañar a Edwin Luna
Farándula

Kimberly Flores confirma que se recupera de delicada cirugía: ¿acompañará a Edwin Luna a Guatemala?

Kimberly Flores preocupó a sus seguidores al aparecer desde una camilla de hospital antes de una cirugía y horas después reveló qué le sucedió.

Compartir:
Kimberly Flores,
Kimberly Flores / FOTO:

La modelo, influencer y empresaria guatemalteca Kimberly Flores sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes desde una camilla de hospital previo a una cirugía programada. La noticia generó preocupación inmediata entre sus fans, quienes comenzaron a preguntarse por su estado de salud y si su recuperación afectaría su posible visita a Guatemala en los próximos días.

La esposa del cantante Edwin Luna, líder de la agrupación mexicana La Trakalosa de Monterrey, utilizó sus historias de Instagram para explicar que su ingreso al hospital no se trataba de una emergencia, sino de un procedimiento médico que había estado postergando desde hace tiempo.

¿Qué le pasó a Kimberly Flores?

A través de videos publicados en redes sociales, Kimberly Flores explicó que la cirugía estaba relacionada con una lesión en el hombro que le causaba molestias desde hace meses.

En uno de los clips compartidos con sus seguidores, la influencer comentó que finalmente había llegado el momento de realizar la operación.

"Estoy en el hospital porque hoy entro a cirugía. Ya les había contado que necesitaba operar mi hombro, que estaba lastimado, y hoy llegó el momento", expresó mientras mostraba parte de su preparación antes del procedimiento.

Foto embed
Kimberly Flores - Redes sociales

Durante las horas previas a la intervención, la también empresaria documentó algunos momentos desde la habitación del hospital, donde se le veía con bata médica y un catéter en el brazo.

Kimberly también reveló que estaba acompañada por su persona de confianza, Tatan González, quien permaneció con ella durante el proceso.

La cirugía fue un éxito

Luego de varias horas sin actividad en redes sociales, la influencer reapareció para tranquilizar a sus seguidores. En un nuevo video, aún bajo los efectos de la anestesia, confirmó que la operación había salido bien.

"Ya estoy despertando de la anestesia, ahora sí a recuperar este hombro", dijo mientras hablaba con cierta dificultad debido a la intervención médica.

Kimberly explicó que la molestia en la garganta se debía a que durante la cirugía fue entubada, algo común en procedimientos quirúrgicos que requieren anestesia general.

A pesar del malestar inicial, la influencer se mostró optimista sobre su recuperación y aseguró que pronto compartirá más detalles sobre la experiencia médica.

Proceso de recuperación y próximos pasos

Tras la cirugía, Kimberly Flores deberá iniciar un proceso de recuperación y rehabilitación para recuperar completamente la movilidad del hombro.

Esto resulta especialmente importante para la influencer, quien mantiene una rutina de ejercicio constante y suele compartir contenido relacionado con fitness y estilo de vida saludable.

En sus mensajes, también agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió tras compartir la noticia.

Mientras tanto, su esposo Edwin Luna se mantiene pendiente de su evolución, según han comentado ambos en redes sociales.

Expectativa por su posible visita a Guatemala

La noticia sobre la cirugía también despertó curiosidad entre los seguidores guatemaltecos de la pareja, quienes se preguntan si Kimberly Flores podrá viajar al país en los próximos días.

Esto debido a que Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey tienen programada una presentación en Quetzaltenango, uno de los eventos musicales regionales más esperados del mes.

Aunque Kimberly no ha confirmado oficialmente si acompañará al cantante, muchos fans esperan verla durante la visita de la agrupación al país.

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey regresan a Xela

El concierto de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey se realizará el próximo 7 de marzo en el Centro Intercultural de Xela a partir de las 20:00 horas.

La agrupación mexicana es conocida por interpretar éxitos del regional mexicano que han conquistado a miles de seguidores en América Latina. Durante la presentación se espera que el público disfrute de canciones como Supiste hacerme mal, Fíjate que sí, Broche de oro, Borracho de amor, Si ya no me quieres, Doble vida, Dos monedas y Dime que sí.

El espectáculo promete una noche llena de música, baile y emoción para los amantes de la banda y el norteño.

Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Fanaticks Live, donde los asistentes pueden elegir entre distintas localidades.

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos