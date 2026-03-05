Fofo Márquez: lujos del influencer en prisión revelados

La vida de Rodolfo Márquez, mejor conocido en redes sociales como Fofo Márquez, sigue generando polémica incluso desde la cárcel. A más de un año de haber sido condenado por tentativa de feminicidio, han surgido nuevas revelaciones sobre las condiciones en las que el influencer estaría cumpliendo su sentencia.
El creador de contenido fue sentenciado en 2025 a 17 años y seis meses de prisión, luego de ser declarado culpable de agredir brutalmente a una mujer identificada como Edith "N". Cabe destacar que, dicho caso que provocó indignación pública y que marcó la caída del llamado "Niño millonario".
Sin embargo, recientemente un hombre identificado como Adrián, quien asegura haber sido compañero de prisión del influencer, afirmó en TikTok que Márquez tendría ciertos privilegios dentro del penal.
Según su testimonio, el joven contaría con objetos que normalmente no son comunes en las cárceles.
Más de lo lujos de Fofo Márquez
De acuerdo con el relato del exinterno, Fofo Márquez fue visto en el penal con varios artículos que llamaron la atención de otros reclusos. Entre ellos destacan:
• Una consola de videojuegos, específicamente un Xbox.
• Un teléfono celular, presuntamente para comunicarse y navegar.
• Acceso a ciertos objetos personales que no todos los presos poseen.
El hombre explicó que se sorprendió al verlo salir con un control de videojuegos y su teléfono, lo que provocó comentarios entre otros internos que desconocían quién era el influencer. Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios incluso afirmaron que Márquez habría jugado videojuegos en línea mientras cumplía su condena, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.
El mismo excompañero relató que el influencer habría sido trasladado posteriormente a otra área del penal, presuntamente después de que comenzara a publicar contenido o información relacionada con su estancia en prisión. Según su versión, Márquez fue movido a una zona de resguardo o aislamiento, donde tendría menos contacto con otros internos.
Cabe recordar que el influencer fue trasladado al penal de Texcoco en enero de 2025, luego de que circulara un video en el que custodios presuntamente lo agredían en el penal de Barrientos.