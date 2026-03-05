 Fofo Márquez: lujos del influencer en prisión revelados
Farándula

Fofo Márquez: estos son los lujos que el influencer tiene en prisión

De influencer millonario a preso "VIP": revelan los lujos que Fofo Márquez tendría dentro de la cárcel.

Compartir:
Fofo Márquez, Fofo Márquez
Fofo Márquez / FOTO: Fofo Márquez

La vida de Rodolfo Márquez, mejor conocido en redes sociales como Fofo Márquez, sigue generando polémica incluso desde la cárcel.  A más de un año de haber sido condenado por tentativa de feminicidio, han surgido nuevas revelaciones sobre las condiciones en las que el influencer estaría cumpliendo su sentencia.

El creador de contenido fue sentenciado en 2025 a 17 años y seis meses de prisión, luego de ser declarado culpable de agredir brutalmente a una mujer identificada como Edith "N". Cabe destacar que, dicho caso que provocó indignación pública y que marcó la caída del llamado "Niño millonario".

Sin embargo, recientemente un hombre identificado como Adrián, quien asegura haber sido compañero de prisión del influencer, afirmó en TikTok que Márquez tendría ciertos privilegios dentro del penal.

Según su testimonio, el joven contaría con objetos que normalmente no son comunes en las cárceles.

Más de lo lujos de Fofo Márquez

De acuerdo con el relato del exinterno, Fofo Márquez fue visto en el penal con varios artículos que llamaron la atención de otros reclusos. Entre ellos destacan:

• Una consola de videojuegos, específicamente un Xbox.

• Un teléfono celular, presuntamente para comunicarse y navegar.

• Acceso a ciertos objetos personales que no todos los presos poseen.

El hombre explicó que se sorprendió al verlo salir con un control de videojuegos y su teléfono, lo que provocó comentarios entre otros internos que desconocían quién era el influencer.  Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios incluso afirmaron que Márquez habría jugado videojuegos en línea mientras cumplía su condena, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

‘Hoppers’: La cinta donde Pixar se atrevió a romper sus propias reglas y que ya se estrenó en Guatemala

Pixar vuelve a apostar por la autenticidad con Hoppers, una película que llevó a su equipo creativo hasta los hábitats reales de los castores.

El mismo excompañero relató que el influencer habría sido trasladado posteriormente a otra área del penal, presuntamente después de que comenzara a publicar contenido o información relacionada con su estancia en prisión. Según su versión, Márquez fue movido a una zona de resguardo o aislamiento, donde tendría menos contacto con otros internos.

Cabe recordar que el influencer fue trasladado al penal de Texcoco en enero de 2025, luego de que circulara un video en el que custodios presuntamente lo agredían en el penal de Barrientos.

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos