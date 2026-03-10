Cine guatemalteco Impulso de Oscar Isaac y Jayro Bustamante

El actor internacional Oscar Isaac y el reconocido cineasta guatemalteco Jayro Bustamante se han sumado al impulso global para respaldar la primera ley de cine en Guatemala, una propuesta que el Congreso del país discutirá en su fase final este 10 de marzo.
La iniciativa, conocida como Iniciativa 5906, busca establecer por primera vez un marco legal que regule y fortalezca la industria audiovisual guatemalteca. De aprobarse, el país se uniría a la mayoría de naciones de América Latina que ya cuentan con legislaciones específicas para fomentar la producción cinematográfica y audiovisual.
El llamado de apoyo ha sido promovido por la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), organización que logró reunir más de 3,500 firmas de profesionales del sector en toda Iberoamérica.
Entre los nombres que respaldan la propuesta destacan figuras influyentes del cine contemporáneo, incluyendo a Isaac y Bustamante, quienes han puesto su voz para visibilizar la importancia de esta legislación.
Bustamante, director de películas aclamadas internacionalmente como Ixcanul y La Llorona, considera que una ley de cine es fundamental para evitar que el talento guatemalteco tenga que migrar hacia otras industrias para poder desarrollarse.
Según ha explicado en distintas intervenciones públicas, muchos de los creadores que han logrado reconocimiento fuera del país lo han hecho gracias al apoyo de estructuras cinematográficas extranjeras.
Para el cineasta, el paso que Guatemala necesita dar ahora es asumir como algo natural el respaldo a sus industrias culturales. En su opinión, el cine no solo es una forma de expresión artística, sino también un motor económico y una herramienta de representación cultural que permite proyectar la identidad del país a nivel internacional.
El debate sobre la necesidad de una legislación cinematográfica no es nuevo. Dentro del sector audiovisual guatemalteco se ha discutido durante casi dos décadas, mientras realizadores y productores continúan creando obras que han logrado participar en importantes festivales internacionales y obtener reconocimientos en diferentes partes del mundo.
Más detalles sobre la iniciativa
Joaquín Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, ha señalado que estos logros demuestran que Guatemala posee el talento necesario para construir una industria sólida. Sin embargo, considera que para consolidarla es necesario contar con incentivos, estructuras institucionales y mecanismos de protección que permitan el crecimiento sostenible del sector.
La Iniciativa 5906 plantea una serie de herramientas para organizar y fortalecer la industria audiovisual del país. Entre las principales propuestas se encuentra la creación de un Instituto Guatemalteco de Cine, entidad que se encargaría de coordinar políticas públicas para el desarrollo cinematográfico.
Además, el proyecto contempla la creación de un fondo de fomento para apoyar la producción de películas, una comisión fílmica que funcione como ventanilla única para facilitar la llegada de producciones internacionales, una cinemateca nacional para la preservación del patrimonio audiovisual y una escuela superior de cine para la formación de nuevos talentos.
Otro componente relevante del proyecto es la creación de un registro cinematográfico nacional que permita recopilar información sobre la actividad audiovisual del país y conservar archivos históricos relacionados con la producción cinematográfica.
La propuesta también establece que quienes busquen acceder a incentivos deberán contar con una licencia de rodaje otorgada por el instituto correspondiente. Asimismo, plantea la necesidad de asegurar espacios para las producciones locales en salas de cine y plataformas de distribución, con el objetivo de garantizar una presencia significativa de cortometrajes, mediometrajes y largometrajes guatemaltecos en la programación.
Para financiar parte de los beneficios contemplados en la legislación, el proyecto propone incluir un cobro adicional de un dólar en cada boleto aéreo cuyo destino sea Guatemala. Este mecanismo permitiría generar recursos para el fondo de fomento cinematográfico.
Bustamante también ha señalado que la ausencia de una ley de cine ha generado frustración entre muchos realizadores del país, quienes consideran que el talento existe, pero las oportunidades siguen siendo limitadas. En el debate público, algunas voces han cuestionado la creación de incentivos para el cine o han sugerido que los recursos deberían dirigirse a otros sectores tecnológicos.
Sin embargo, para el director guatemalteco estas posturas reflejan una visión reducida sobre el potencial de las industrias culturales. A su juicio, el cine puede convertirse en una herramienta de desarrollo económico, generación de empleo y promoción internacional del país.