 Young Miko: Campaña 'Sweats Like This' de Moda y Baile
Farándula

Young Miko y Gap lanzan "Sweats Like This", la campaña musical que fusiona moda, baile y cultura latina

Sweats Like This", una campaña global que mezcla música, baile y estilo urbano en un video musical que celebra la energía de la cultura latina y la autoexpresión.

Young Miko,
Young Miko / FOTO:

La reconocida marca de moda Gap se une a la artista puertorriqueña Young Miko para lanzar "Sweats Like This". Se trata de una innovadora campaña global que combina moda, música y cultura urbana en un formato que también funciona como video musical.

La iniciativa busca conectar con nuevas audiencias y celebrar la energía de la música latina a través de la creatividad y la autoexpresión. La campaña presenta una colaboración artística en la que Young Miko, nominada al GRAMMY y al Latin GRAMMY, utiliza las prendas GapSweats como un símbolo de identidad, estilo y libertad creativa.

La propuesta convierte estas piezas en un "uniforme" contemporáneo para quienes desean expresarse con confianza dentro y fuera del escenario. Mark Breitbard, presidente y director ejecutivo de Gap, explicó que la marca ha construido una tradición de trabajar con artistas que influyen en la cultura global.

Según el ejecutivo, Young Miko representa a una nueva generación que conecta profundamente con su audiencia y redefine el futuro de la música y la moda. Por su parte, Fabiola Torres, directora de marketing de Gap, destacó que la campaña llega en un momento clave para la música latina, un género que continúa expandiendo su impacto en todo el mundo.

Más de Young Miko 

La ejecutiva señaló que la música tiene la capacidad de unir a las personas, superar barreras culturales y convertirse en una poderosa forma de expresión colectiva. El corazón de "Sweats Like This" es un video musical dirigido por Bethany Vargas y filmado por Olivia Malone, con coreografía de Zoi Tatopoulos.

En la producción se presenta una versión renovada del tema "WASSUP", uno de los mayores éxitos de Young Miko.

La canción incluye una secuencia especial de baile protagonizada por 26 bailarines latinos, quienes dan vida a la colección GapSweats con movimientos dinámicos y una estética visual vibrante.

