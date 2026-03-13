Amaranta Hank: Exactriz y Senadora de Colombia

La reciente elección de Deicy Alejandra Omaña Ortiz, Amaranta Hank, como senadora de Colombia ha desatado un intenso debate en redes sociales.
Su llegada al Congreso del país sudamericano, tras las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo de 2026, ha sido considerada una de las sorpresas del proceso electoral debido a su trayectoria poco convencional dentro de la política tradicional.
Omaña obtuvo una curul en el Senado como parte del partido oficialista, lo que la posiciona como una de las nuevas figuras del periodo legislativo 2026-2030.
Sin embargo, más allá de su propuesta política, su pasado como actriz de cine para adultos ha sido el principal foco de atención mediática, generando opiniones divididas entre quienes ven su elección como un avance en la representación social y quienes cuestionan su idoneidad para el cargo.
De la industria del entretenimiento para adultos a la política
Nacida en Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, Amaranta Hank inició su vida profesional en el periodismo antes de alcanzar notoriedad internacional al ingresar en 2017 a la industria del contenido para adultos.
Durante varios años participó en producciones para plataformas digitales, construyendo una imagen mediática que posteriormente marcaría su transición hacia la vida pública.
Según ha relatado en entrevistas y publicaciones, decidió abandonar ese ámbito tras experiencias personales difíciles y una reflexión sobre su proyecto de vida. A partir de entonces retomó su identidad como Deicy Omaña y comenzó a involucrarse en debates sociales y políticos, especialmente en temas relacionados con los derechos de las mujeres, las minorías y las trabajadoras sexuales.
Una figura polémica en el escenario político
La elección de Hank ha estado acompañada de controversias que han alimentado su visibilidad. En los últimos días, la senadora electa se ha convertido en tendencia tras declaraciones en las que defendió su pasado y aseguró no sentir vergüenza por las experiencias que vivió en su juventud.
También han resurgido videos y testimonios en los que ella misma ha relatado haber crecido en un entorno marcado por la violencia y el conflicto armado en la frontera colombo-venezolana. Estas revelaciones han sido utilizadas por críticos para cuestionar su figura pública, mientras que sus seguidores consideran que su historia refleja las desigualdades sociales que pretende combatir desde el Congreso.
Amaranta Hank ha manifestado que su agenda legislativa se centrará en la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la visibilización de sectores históricamente marginados. Su discurso político busca posicionar temas como la regulación del trabajo sexual, la inclusión social y la lucha contra la violencia estructural.
Sin embargo, la llegada de Hank al Congreso ha generado un amplio debate sobre los límites entre la vida personal y la función pública.
Con su próxima posesión como senadora, Amaranta Hank inicia una etapa que pondrá a prueba su capacidad para traducir su historia personal en propuestas legislativas concretas. Su presencia en el Congreso promete mantener la atención mediática y convertirse en uno de los casos más comentados de la política colombiana reciente.