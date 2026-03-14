 Tábata Jalil sufre accidente con su vestuario
Farándula

VIDEO: Un descuido en vivo pone a Tábata Jalil en tendencia

La conductora de televisión sufrió un accidente con su vestuario durante una transmisión completamente en vivo.

Compartir:
Tabata Jalil. , Redes sociales.
Tabata Jalil. / FOTO: Redes sociales.

La conductora mexicana Tábata Jalil se volvió tendencia en redes sociales luego de sufrir un accidente con su vestuario durante una transmisión en vivo del programa matutino Venga La Alegría.

El incidente ocurrió mientras la presentadora participaba en una dinámica junto a uno de los invitados del programa. Durante un baile, Jalil fue cargada por el artista y su falda se levantó más de lo previsto, lo que dejó al descubierto la prenda que llevaba debajo.

Al notar la situación, su compañero Kike Mayagoitia interrumpió el momento para cubrir a la conductora. Entre risas, Jalil aclaró frente a las cámaras que llevaba un short, por lo que el incidente no pasó a mayores.

Tábata Jalil, una de las figuras más reconocidas de TV Azteca 

El momento fue compartido en las redes sociales del programa y rápidamente se volvió viral, generando distintas reacciones entre los usuarios, quienes en su mayoría expresaron apoyo a la conductora.

Tábata Jalil es una de las figuras más reconocidas de TV Azteca y ha ganado popularidad por su participación durante varios años en Venga La Alegría, donde actualmente continúa como parte del equipo de presentadores.

En Portada

DIACO presenta 42 denuncias por posible especulación en venta de combustiblest
Nacionales

DIACO presenta 42 denuncias por posible especulación en venta de combustibles

08:04 AM, Mar 14
Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kievt
Internacionales

Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kiev

07:40 AM, Mar 14
Decomisan más de Q60 mil y capturan a dos hombres por supuesto narcomenudeot
Nacionales

Decomisan más de Q60 mil y capturan a dos hombres por supuesto narcomenudeo

07:24 AM, Mar 14
Las lesiones complican el panorama de México rumbo al Mundialt
Deportes

Las lesiones complican el panorama de México rumbo al Mundial

08:40 AM, Mar 14
Davo Xeneize aparece con la camiseta de Guatemala en transmisiónt
Deportes

Davo Xeneize aparece con la camiseta de Guatemala en transmisión

07:57 AM, Mar 14

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesSeguridadLiga NacionalEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos