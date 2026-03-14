Tábata Jalil sufre accidente con su vestuario

La conductora mexicana Tábata Jalil se volvió tendencia en redes sociales luego de sufrir un accidente con su vestuario durante una transmisión en vivo del programa matutino Venga La Alegría.
El incidente ocurrió mientras la presentadora participaba en una dinámica junto a uno de los invitados del programa. Durante un baile, Jalil fue cargada por el artista y su falda se levantó más de lo previsto, lo que dejó al descubierto la prenda que llevaba debajo.
Al notar la situación, su compañero Kike Mayagoitia interrumpió el momento para cubrir a la conductora. Entre risas, Jalil aclaró frente a las cámaras que llevaba un short, por lo que el incidente no pasó a mayores.
Tábata Jalil, una de las figuras más reconocidas de TV Azteca
El momento fue compartido en las redes sociales del programa y rápidamente se volvió viral, generando distintas reacciones entre los usuarios, quienes en su mayoría expresaron apoyo a la conductora.
Tábata Jalil es una de las figuras más reconocidas de TV Azteca y ha ganado popularidad por su participación durante varios años en Venga La Alegría, donde actualmente continúa como parte del equipo de presentadores.