Alfredo Adame y esposo de Karely Ruiz: Pelea Ring Royale

El espectáculo Ring Royale 2026, organizado en Monterrey, Nuevo León, generó gran expectativa entre el público por su peculiar cartelera que combina boxeo amateur entre celebridades, música y entretenimiento. Sin embargo, horas antes de que iniciara la función, un altercado entre Alfredo Adame y Jhon Echeverry acaparó la atención en redes sociales y medios de espectáculos.
El incidente ocurrió en las inmediaciones del lugar donde se realizaba el pesaje oficial. En imágenes difundidas en plataformas digitales se observa cómo la tensión escaló rápidamente hasta derivar en una confrontación física, lo que provocó la intervención de personas presentes para separar a los involucrados.
¿Cómo inició la confrontación?
De acuerdo con versiones difundidas por testigos y el material viralizado, la influencer Karely Ruiz se encontraba dentro de un vehículo cuando lanzó gritos dirigidos al actor, en referencia a su combate contra el cazafantasmas Carlos Trejo, programado como pelea estelar del evento.
Tras escuchar las provocaciones, Adame se acercó al automóvil para responder, momento en el que Jhon Echeverry intervino y presuntamente le propinó un golpe por la espalda. El actor reaccionó de inmediato y la discusión derivó en una breve pelea que fue contenida por el equipo de seguridad y personas cercanas al evento.
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Reacciones y posibles acciones legales
Posteriormente, Alfredo Adame declaró ante diversos medios que el golpe le causó malestar físico, incluyendo vértigo, y aseguró que analizaría emprender acciones legales. También señaló que el incidente pudo poner en riesgo la realización del espectáculo, lo que habría generado preocupación entre los organizadores.
Por su parte, Jhon Echeverry justificó su conducta en redes sociales al afirmar que actuó en defensa de su esposa ante comentarios que, según él, el actor habría realizado anteriormente. Las declaraciones alimentaron el debate entre seguidores de ambas figuras, intensificando la polémica en plataformas digitales.
La postura de Karely Ruiz
Karely Ruiz también respondió públicamente al conflicto durante su aparición en la alfombra roja del evento. La influencer aseguró que la situación se había salido de control, pero dejó entrever que no le preocupaban las posibles demandas. Además, reafirmó su rivalidad mediática con el actor, lo que contribuyó a mantener el incidente como uno de los temas más comentados del fin de semana.
Ring Royale 2026 reunió a distintas personalidades del entretenimiento y las redes sociales en un formato que combina boxeo amateur con presentaciones musicales y batallas de freestyle. Entre los enfrentamientos destacados figuró el combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, así como otros duelos entre influencers y figuras televisivas.
La función se llevó a cabo en la Arena Monterrey con una alfombra roja previa y una cartelera que atrajo la atención del público tanto por su contenido deportivo como por los escándalos que la rodearon.