 Alan Ritchson Mensaje Sorprendente Tras Escándalo de Golpiza
Farándula

Alan Ritchson comparte extraño mensaje tras escándalo por golpiza que le dio a un vecino

Alan Ritchson está bajo investigación tras una violenta pelea con un vecino que quedó grabada en video, mientras un extraño mensaje publicado en sus redes sociales encendió aún más la polémica.

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Alan Ritchson , Redes sociales
Alan Ritchson / FOTO: Redes sociales

El actor estadounidense Alan Ritchson, reconocido por su papel protagónico en la serie de acción Reacher, se encuentra en el centro de la controversia luego de verse involucrado en un violento altercado con un vecino en plena vía pública.

El incidente, ocurrido el pasado fin de semana, fue captado en video por otro residente del sector y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando un intenso debate sobre la conducta del intérprete.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la pelea se habría originado tras una discusión relacionada con la conducción del actor mientras circulaba en una motocicleta por el barrio. Según la versión del hombre agredido, este intentó advertirle a Ritchson que disminuyera la velocidad para evitar un accidente, lo que derivó en un intercambio verbal que terminó en agresiones físicas.

Testimonios y versiones encontradas

El propio vecino relató que empujó al actor en dos ocasiones al sentir que la motocicleta se acercaba de forma peligrosa. Tras ese momento, aseguró que Ritchson descendió del vehículo y lo golpeó repetidamente mientras se encontraba en el suelo. En la denuncia presentada ante las autoridades, el afectado señaló haber recibido varios golpes y patadas, lo que le provocó lesiones visibles en el rostro.

Por su parte, fuentes cercanas al actor han sostenido que el enfrentamiento se produjo luego de que el hombre lo empujara, provocando incluso que cayera de su motocicleta. Esta versión sugiere que Ritchson habría reaccionado en medio de la tensión del momento. Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.

Imágenes que se viralizaron en redes

En el video difundido se observa la pelea ya iniciada, con el actor golpeando al vecino cerca de su motocicleta de color verde. En el lugar también se encontraban dos hijos de Ritchson, quienes estaban montados en motocicletas más pequeñas. Tras el enfrentamiento, el actor se retiró del sitio mientras el hombre continuaba reclamando a gritos.

Las imágenes causaron un fuerte impacto entre los seguidores del intérprete y en el público en general, ya que contrasta con la imagen de héroe que proyecta en la pantalla y en sus apariciones públicas.

El mensaje que encendió aún más la polémica

Horas después del incidente, Ritchson publicó en su cuenta de Instagram una reflexión que generó nuevas críticas. El actor citó una frase atribuida al líder francés Napoleón Bonaparte: "Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error".

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Alan Ritchson - Redes sociales

El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta relacionada con el altercado, lo que desató una ola de comentarios divididos entre quienes lo defendieron y quienes consideraron inapropiado su comportamiento y posterior publicación.

Investigación en curso y repercusiones

Actualmente, el protagonista de Reacher enfrenta una investigación judicial por lo ocurrido. Aunque no se ha confirmado aún si se presentarán cargos formales, el caso continúa bajo revisión mientras se recopilan pruebas y testimonios.

El escándalo ha puesto bajo la lupa la conducta del actor, quien se ha consolidado como una de las figuras emergentes del cine y la televisión de acción. La controversia también reaviva el debate sobre la responsabilidad de las celebridades fuera de la pantalla y el impacto que sus actos pueden tener en la opinión pública.

Mientras tanto, el silencio del actor respecto a declaraciones oficiales y el tono enigmático de su publicación en redes sociales continúan alimentando la incertidumbre en torno a este episodio que ha sacudido su imagen pública.

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