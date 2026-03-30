 César Bono revela su experiencia tras casi asfixiarse en restaurante
Farándula

César Bono habla sobre lo que vivió tras casi asfixiarse en restaurante de Guatemala

El reconocido actor mexicano vivió un susto al ahogarse mientras comía durante una transmisión en vivo.

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César Bono, Instagram
César Bono / FOTO: Instagram

César Bono vivió un momento de gran tensión durante una transmisión en vivo, cuando estuvo a punto de ahogarse mientras comía pollo en un restaurante de Guatemala

El percance se difundió rápidamente en redes sociales y distintos programas de televisión, donde se comentó la gravedad del incidente y la preocupación de quienes lo acompañaban.

Esto ocurrió mientras César Bono compartía una comida junto a dos personas más, en un ambiente relajado que cambió abruptamente cuando, tras ingerir un trozo de pollo frito, empezó a tener dificultades para respirar

Los presentes reaccionaron de inmediato, intentando asistirlo ante las señales evidentes de asfixia, mientras la transmisión continuaba en vivo y usuarios en línea observaban todo el suceso en tiempo real. 

Se escucharon voces de alarma y preocupación: "Se está ahogando, se está ahogando", exclamaban algunos al fondo.

@leticia16501

Cesar Bono el famaoso actor mas conocido como Frankie Rivers casi se ahoga en Guatemala, despues de una filmación de película dirigido por el cantante Walter Villatoro. #Waltervillatoro

♬ Revenge - sofians

A pesar del susto, César Bono logró recuperarse y estabilizarse sin consecuencias graves, lo que generó alivio entre sus seguidores y quienes presenciaron el incidente.

Explica lo que realmente ocurrió

Después del incidente, César Bono dio declaraciones a TVNotas, donde ofreció detalles y tranquilizó a sus fanáticos.

Explicó que el accidente sucedió cuando intentaba comer una pieza de pollo en "Pollo Campero", una conocida cadena de restaurantes de Guatemala.

César Bono señaló que conversaba con una persona que lo estaba entrevistando cuando, accidentalmente, un pedazo de pierna de pollo le causó el atoramiento:

"Les doy un consejo a ustedes, cuando estén comiendo, no hablen... Se me fue chueco y entonces la gente gritaba ‘Se ahoga, se ahoga’. O sea, nada más se me fue chueco, yo ni me asusté", relató el actor, restando dramatismo al episodio y aconsejando evitar hablar mientras se come.

La salud de César Bono ha sido motivo de preocupación en los últimos años, debido a diversos problemas médicos que han incidente de manera significativa en su calidad de vida. 

El caso más grave ocurrió en 2018, cuando el actor sufrió ocho infartos cerebrales y un infarto cardíaco. Estas afecciones le dejaron secuelas neurológicas permanentes, afectando severamente su movilidad.

A finales de 2025, el intérprete enfrentó un accidente doméstico que le provocó la fractura de dos costillas del lado izquierdo, complicando aún más su estado físico. 

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