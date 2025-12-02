Restaurantes de Guatemala destacados Latin America's 50 Best

Guatemala vuelve a hacer historia en la gastronomía latinoamericana. Aquí te contamos todos los detalles. Tres propuestas culinarias del país lograron destacarse en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, consolidando un momento decisivo para la cocina nacional.
Mercado 24, Diacá y Sublime no solo representan estilos distintos, sino también una misma visión: mostrar al mundo la fuerza, identidad y creatividad que nacen de los ingredientes y tradiciones guatemaltecas.
- Mercado 24: Puesto 42
El puesto 42 fue para Mercado 24, un espacio que celebra los mercados municipales del país y la frescura del día a día. Ubicado en un edificio estilo almacén en la Ciudad de Guatemala, el restaurante abre sus puertas a través de una terraza adoquinada iluminada con luces cálidas y un letrero pintado en rosa intenso y azul eléctrico.
Dentro, el ambiente es relajado, con techos altos y pantallas tejidas que evocan la estética artesanal. Al frente está el chef Pablo Díaz, quien trabaja junto a su equipo con productos obtenidos directamente de los mercados capitalinos. Su propuesta de cocina guatemalteca moderna se nutre de influencias mexicanas y de las experiencias de Díaz durante sus viajes por el país.
Más ganadores de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025
- Diacá: Puesto 37
En el puesto 37 se encuentra Diacá, un restaurante que regresa al listado reafirmando su relevancia regional. Su sello es la Cocina Explorativa de Raíz, un concepto que se enfoca en productos cultivados en Guatemala para despertar memorias, emociones y vínculos culturales.
El equipo de Diacá trabaja a partir del Ecosistema Sensorial de los Ingredientes, lo que les permite transformar nostalgia y tradición en platos contemporáneos cargados de identidad.
- Sublime: Puesto 19
Sublime se define como un espacio que cuenta historias para despertar y contagiar el orgullo de ser guatemaltecos. Su filosofía parte de mostrarle al mundo la diversidad que surge en un país con más de 360 microclimas y más de 35 volcanes, donde la riqueza gastronómica nace de una cultura milenaria aún viva.
Su cocina transforma ingredientes locales en narrativas sensoriales que resaltan la identidad nacional y celebran la tierra bendita que inspira cada plato.