Guatemala registra bajas temperaturas en noviembre 2026

Guatemala inicia noviembre con una reducción de lluvias en gran parte del país, especialmente desde la región Sur hasta el Centro. No obstante, durante la noche y madrugada, persistirán temperaturas bajas en los Altiplanos Central y Occidental.
Según el boletín semanal del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para el periodo del 2 al 6 de noviembre de 2026, se prevé que predomine poca nubosidad, ambiente cálido en el día y presencia de neblina durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
Aunque las precipitaciones disminuirán, la humedad proveniente tanto del litoral Caribe como del Pacífico podrá generar lluvias dispersas en la tarde y la noche. Estas podrían presentarse, principalmente, en Bocacosta, SurOccidente, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte.
En contraste, se esperan temperaturas máximas entre 35 y 37 grados Celsius en el Pacífico, Petén y Valles de Oriente.
Áreas con bajas temperaturas
Un aspecto clave es la persistencia del frío en los Altiplanos Central y Occidental, donde las temperaturas mínimas descenderán a entre 2 y 4 grados Celsius, principalmente de noche y al amanecer. El Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene el monitoreo a través del Insivumeh para dar seguimiento a cualquier condición que pueda impactar a la población.
La Secretaría Ejecutiva de la Conred recomendó a las familias abrigarse bien durante las noches y madrugadas y prestar especial atención a niñas, niños, personas mayores y quienes padezcan enfermedades respiratorias.
También aconsejó conducir con precaución por la presencia de niebla, evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse informados sobre las condiciones climáticas a través de las cuentas oficiales de la entidad.
Según el pronóstico del ente científico, Guatemala se prepara para una temporada fría más intensa de lo habitual, con pronósticos que anticipan un descenso significativo de las temperaturas y la llegada de 16 frentes fríos entre octubre y abril.