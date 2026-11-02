 Trump vuelve a decir que le gustaría competir en las elecciones de 2028
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Trump vuelve a decir que le gustaría competir en las elecciones de 2028

Trump ya sugirió la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque también reconoce la imposibilidad legal por la Enmienda número 22 a la Constitución.

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Donald Trump levantando los pulgares, EFE
Donald Trump levantando los pulgares / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que le gustaría presentarse a las elecciones de 2028, pero reconoció el impedimento legal, en una entrevista en el podcast "Pod Force One", del New York Post, que se publica este lunes.

"Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta", le dijo Trump a la columnista del New York Post, Miranda Devine, en el programa grabado el viernes pasado del que ya se han publicado fragmentos.

El presidente aseguró que le encantaría postularse: "Me encantaría presentarme, pero no pasa nada; ya sabes, nos quedan más de dos años. Es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas en ese periodo", señaló Trump durante la entrevista.

En otras ocasiones Trump ya sugirió la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque también reconoció la imposibilidad legal por la Enmienda número 22 a la Constitución, que impide que una persona sea elegida "para el cargo de presidente más de dos veces".

El 30 de marzo de 2025, en una entrevista telefónica con NBC News, afirmó que "no estaba bromeando" sobre la posibilidad de un tercer mandato y añadió que había "métodos para hacerlo".

El hecho de que sus dos mandatos no hayan sido consecutivos no invalida la limitación constitucional.

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Donald Trump levantando los pulgares - EFE

Las declaraciones de Trump llegan a pocas horas de que se celebren las elecciones de medio mandato en las que se renovará la Cámara de Representantes al completo, un tercio de los 100 escaños del Senado, 36 estados eligen gobernador y se escogen numerosos cargos locales.

Las últimas encuestas de este lunes auguran un gran vuelco a favor de los demócratas en la disputa por el Congreso, con ventajas incluso en bastiones republicanos, y la posibilidad de que Trump inicie la segunda mitad de su presidencia con el Legislativo en contra.

El sondeo más reciente de The New York Times y el instituto Siena estima que los republicanos perderán las contiendas al Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene aún sin ganador claro.

*Con información de EFE

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