 Fernando Banegas asume la dirección técnica de Marquense
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Fernando Banegas asume la dirección técnica de Marquense

El Deportivo Marquense comienza una nueva etapa con Fernando Banegas en el banquillo y el paraguayo Diego Martínez como refuerzo para fortalecer su zona ofensiva.

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Fernando Banegas, nuevo técnico del Deportivo Marquense - Diego Vázquez
Fernando Banegas, nuevo técnico del Deportivo Marquense / FOTO: Diego Vázquez
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El Deportivo Marquense inicia una nueva etapa bajo la dirección técnica de Fernando Banegas, quien regresa a la institución de San Marcos, esta vez para asumir el cargo de entrenador principal. El estratega, que anteriormente fue asistente de Diego Vázquez durante el Apertura 2025, se mostró ilusionado con esta nueva oportunidad y aseguró que llega con el compromiso de responder a las expectativas de la directiva y la afición.

"Contento de estar acá. Creo que es una tierra ya conocida. Estoy muy contento con la gente de San Marcos por el cariño que siempre representa estar aquí y estamos listos para este reto", expresó Banegas, quien reconoció que el equipo tiene objetivos importantes para el presente campeonato. "La directiva está apostando mucho por el plantel que se armó para poder pelear los primeros lugares. Vamos a tratar de cumplir con esas expectativas", agregó.

Banegas confía en el plantel de Marquense

El nuevo entrenador también habló sobre la importancia de fortalecer la mentalidad del grupo y representar con orgullo los colores de una institución histórica. "Lo que creo que tiene que pasar es que el jugador se la tiene que creer. Debe saber que está defendiendo la camiseta de un equipo histórico, de un pueblo que lo ama", manifestó. Asimismo, reconoció que la afición exige resultados y asumió la responsabilidad que implica estar al frente del conjunto occidental: "La idea es darle la alegría que la gente pide. Nuestra defensa está en el trabajo, y la defensa de ese trabajo son los resultados".

Banegas tendrá sus primeras pruebas ante rivales de peso, comenzando con el clásico occidental frente a Xelajú MC, antes de estrenarse en casa contra Comunicaciones. Además, el proyecto deportivo suma una nueva incorporación con la llegada del delantero paraguayo Diego Martínez, quien acompañó al entrenador en esta nueva etapa y ya trabaja al mismo ritmo que sus compañeros. 

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