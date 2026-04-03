Jens Castro 'El Escándalo': Imágenes Semana Santa Guatemala

La riqueza cultural y espiritual de Guatemala volvió a destacar a nivel internacional gracias a un video viral publicado por el influencer peruano Jens Castro, conocido en redes sociales como "El Escándalo", quien compartió su sentir durante la celebración de la Semana Santa 2026 en el país.
A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido difundió imágenes de una de las tradicionales procesiones, mostrando la majestuosidad de los cortejos, las andas y la devoción de cientos de fieles que año con año participan en estas actividades religiosas que forman parte del patrimonio cultural guatemalteco.
En el video se observa a Castro visiblemente sorprendido por la magnitud del evento. "Guatemala celebra el Jueves Santo y toda la Semana Santa 2026", expresa mientras enfoca las imágenes de los cargadores y las esculturas religiosas que avanzan entre incienso y rezos.
Además, el influencer no ocultó su admiración por la organización y el significado de esta tradición. "Miren esto, es impresionante... de verdad que es algo único", comenta en otro momento del clip, destacando la solemnidad del ambiente y la participación masiva de los fieles.
También resaltó su respeto y orgullo por las imágenes que mostraban a varios devotos mojándose bajo la lluvia.
La publicación rápidamente generó reacciones entre usuarios de distintos países, quienes coincidieron en resaltar la belleza de la Semana Santa guatemalteca, caracterizada por sus alfombras de aserrín, procesiones y una profunda carga espiritual que trasciende fronteras.
¿Quién es Jens Castro?
Jens Castro es un creador de contenido peruano que ha ganado notoriedad en redes sociales por su estilo directo y controversial al abordar temas de entretenimiento, especialmente relacionados con certámenes de belleza y cultura pop. Es conocido por su frase distintiva y su enfoque de "decir la verdad", lo que le ha valido tanto seguidores como críticas.
Su crecimiento en plataformas digitales ha sido notable, acumulando cientos de miles de seguidores en TikTok y Facebook, donde comparte análisis, opiniones y coberturas de eventos internacionales.
El apodo "El Escándalo" surge precisamente de su forma frontal de comunicar, lo que lo ha convertido en una figura viral dentro de comunidades digitales interesadas en el entretenimiento y los concursos de belleza.
De la polémica a la admiración por Guatemala
Aunque en el pasado Jens Castro ha estado envuelto en polémicas por sus opiniones en redes sociales, esta vez su contenido tuvo un tono completamente distinto: el de reconocimiento y admiración hacia una de las tradiciones más importantes de Guatemala.
El video no solo muestra imágenes impactantes, sino que también contribuye a posicionar la Semana Santa guatemalteca como un evento de relevancia mundial, recordando por qué ha sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial.
Usuarios incluso aprovecharon la publicación para destacar el valor histórico y religioso de estas celebraciones, subrayando que Guatemala es uno de los destinos más importantes para vivir esta tradición en América Latina.