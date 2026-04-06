 Fortuna de Joe Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger
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¿Cuánto dinero tiene Joe Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger y una guatemalteca?

El hijo del legendario actor Arnold Schwarzenegger y de la guatemalteca Mildred Baena ha comenzado a construir su propio patrimonio.

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Joe Baena, Joe Baena
Joe Baena / FOTO: Joe Baena

Joseph Baena, también conocido como Joe Baena, se ha convertido en una figura cada vez más popular en el mundo del entretenimiento y el fitness.  El joven, hijo del reconocido actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger y de la guatemalteca Mildred Baena, ha logrado abrirse camino con esfuerzo propio.

Según estimaciones de distintos portales especializados en celebridades, el patrimonio neto de Joe Baena ronda entre 1 millón y 1.5 millones de dólares, una cifra que continúa creciendo conforme consolida su carrera profesional. A diferencia de otros hijos de celebridades, Baena ha destacado por no utilizar el apellido Schwarzenegger de forma profesional, buscando construir su propio nombre dentro de la industria.

El joven se desempeña como actor, modelo fitness, culturista e incluso agente inmobiliario, lo que le permite diversificar sus ingresos. El interés mediático por su vida aumentó recientemente tras su debut en competencias de fisicoculturismo.

En las competencias, el joven logró obtener primeros lugares en distintas categorías durante el NPC Natural Colorado State, demostrando que ha heredado la disciplina deportiva de su famoso padre. Joe Baena nació el 2 de octubre de 1997 y es fruto de una relación extramarital entre Arnold Schwarzenegger y Mildred Patricia Baena, una mujer de origen guatemalteco que trabajó durante años en el hogar del actor.

Más de Joe Baena

La noticia sobre su paternidad se hizo pública en 2011, generando un fuerte impacto mediático en ese momento. Actualmente, el joven ha participado en proyectos cinematográficos como "Bully High" y ha sido invitado a programas de televisión, además de mantener una fuerte presencia en redes sociales donde comparte rutinas de ejercicio y contenido motivacional.

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Estas actividades representan parte importante de sus ingresos, junto con colaboraciones comerciales y su trabajo en bienes raíces. Aunque su fortuna aún está lejos de los aproximadamente 750 millones de dólares que posee su padre, Joe Baena continúa consolidando su carrera con una estrategia clara: construir su propio legado.

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