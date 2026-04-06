6ix9ine cuenta su experiencia con Nicolás Maduro en prisión

El rapero estadounidense 6ix9ine volvió a generar polémica tras revelar detalles de su convivencia con Nicolás Maduro durante el tiempo que estuvo recluido en una prisión Las declaraciones del artista rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a los comentarios que hizo sobre el exmandatario venezolano.
El artista incluyó una frase que causó controversia al referirse al olor que percibió durante su estancia en la cárcel. Según el artista, cuyo nombre real es Daniel Hernández, compartió espacio con Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde coincidieron mientras el rapero cumplía una condena por violar las condiciones de su libertad supervisada.
Durante una transmisión en vivo con el streamer Adin Ross, el cantante aseguró que pudo interactuar directamente con el político venezolano, describiendo algunos momentos de su convivencia tras las rejas. Uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando el intérprete afirmó que Maduro tenía un olor desagradable, comentario que rápidamente generó reacciones en redes sociales y medios internacionales.
La polémica aumentó porque el rapero también presumió que el venezolano incluso le firmó un objeto personal durante su estancia en prisión, lo que desató miles de comentarios entre sus seguidores. El encuentro entre ambos personajes ocurrió luego de que Maduro fuera trasladado a territorio estadounidense tras su captura el 3 de enero de 2026, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, de acuerdo con documentos judiciales.
El encuentro de Maduro con 6ix9ine
El exmandatario permanece detenido en Nueva York mientras avanza su proceso legal en tribunales federales. Por su parte, 6ix9ine no es ajeno a la controversia. El rapero ha enfrentado múltiples problemas legales en los últimos años, incluyendo cargos vinculados a crimen organizado y violaciones a su libertad supervisada, lo que lo ha llevado a permanecer en prisión en distintas ocasiones.
Las declaraciones sobre Maduro forman parte de una serie de comentarios que el artista ha realizado tras recuperar su libertad, donde ha aprovechado su popularidad en redes sociales para compartir detalles inéditos de su experiencia en prisión.