 Miss Guatemala Acusa a Pedro Cuevas: ¿Quién es su Ex Pareja?
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Miss Guatemala acusó al guatemalteco Pedro Cuevas: ¿Quién es la ex pareja que lo llevó a prisión?

Su historia no solo involucra una relación mediática, sino también un proceso judicial que terminó con una condena que impactó el mundo del espectáculo nacional.

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Pedro Cuevas, Pedro Cuevas
Pedro Cuevas / FOTO: Pedro Cuevas

Florecita Cobián es una exreina de belleza guatemalteca que obtuvo notoriedad al participar en concursos de belleza y posteriormente mantenerse activa en redes sociales.  Su nombre volvió a ocupar titulares luego de denunciar a su expareja, el cantante Pedro Cuevas, por un caso relacionado con su hija en común.

La relación entre ambos fue ampliamente conocida en el ámbito público, ya que los dos eran figuras mediáticas. Con el paso del tiempo decidieron separarse, pero continuaron vinculados debido a la crianza de su hija.

Cobián acusó al cantante de agresión sexual en contra de la menor que ambos comparten, situación que derivó en un proceso judicial que se extendió por varios años. La denuncia fue presentada inicialmente en 2021 y generó un fuerte debate público debido a la gravedad de las acusaciones y la notoriedad de los involucrados.

La exreina de belleza afirmó que decidió hacer público el caso con el objetivo de buscar justicia y proteger a su hija. Durante el proceso legal, el caso pasó por distintas etapas judiciales hasta llegar a juicio oral.

Más del caso de Pedro Cuevas

Autoridades determinaron que existían elementos suficientes para que el cantante enfrentara el proceso por el delito señalado. En 2026, un juzgado dictó sentencia condenatoria contra Pedro Cuevas, imponiendo una pena de prisión por el delito de agresión sexual, lo que marcó un giro definitivo en el caso que durante años estuvo en investigación.

El caso provocó una fuerte reacción en redes sociales y en la opinión pública, especialmente por tratarse de una figura conocida en la música nacional.

¿De qué se le acusó al cantante guatemalteco Pedro Cuevas y por qué fue sentenciado a cárcel?

Pedro Cuevas vuelve a generar polémica tras conocerse una decisión judicial que marca un antes y un después en su situación legal.

Además, volvió a poner en discusión la importancia de la denuncia en casos que involucran a menores y la necesidad de que las investigaciones se desarrollen con rigurosidad. El proceso judicial no solo afectó la carrera del artista, sino que también colocó el tema en la agenda pública, generando conversación sobre justicia, protección de la niñez y responsabilidad de figuras públicas.

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