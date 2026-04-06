 Acusaciones y Sentencia de Pedro Cuevas: ¿Qué Sucedió?
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¿De qué se le acusó al cantante guatemalteco Pedro Cuevas y por qué fue sentenciado a cárcel?

Pedro Cuevas vuelve a generar polémica tras conocerse una decisión judicial que marca un antes y un después en su situación legal.

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Pedro Cuevas, Pedro Cuevas
Pedro Cuevas / FOTO: Pedro Cuevas

Pedro Cuevas fue condenado a 8 años de prisión inconmutables tras ser encontrado culpable del delito de agresión sexual en concurso real con agravación de la pena. Lo anterior, según resolvió el Tribunal de Femicidio encargado del caso este lunes 6 de abril.

La sentencia fue emitida luego de un proceso judicial que se extendió durante varios años y que estuvo marcado por apelaciones, cambios de resolución y múltiples audiencias en distintos juzgados del país.  El juicio oral y público inició el 2 de febrero de 2026 y se desarrolló bajo medidas de confidencialidad debido a la naturaleza del caso.

El proceso se originó en 2021, cuando se presentó una denuncia formal por agresión sexual contra el artista.  La acusación fue interpuesta por su expareja, la exreina de belleza Florecita Cobián, quien aseguró que la víctima era la hija de ambos.

Durante el proceso, el expediente pasó por diferentes etapas judiciales previo a llegar a este final.  Inicialmente fue conocido por un juzgado en Antigua Guatemala, pero posteriormente el caso fue trasladado a Chimaltenango, donde se emitieron resoluciones contradictorias que incluyeron falta de mérito, medidas sustitutivas y sobreseimientos.

Más del caso de Pedro Cuevas

En enero de 2026, una Sala Regional Mixta resolvió que el caso debía avanzar a juicio tras aceptar las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y los querellantes adhesivos. Esto permitió que el Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez analizara las pruebas y testimonios presentados por ambas partes durante el debate oral.

Finalmente, el tribunal determinó la culpabilidad del cantante, estableciendo una condena de ocho años de prisión que no puede ser sustituida por otra medida, lo que significa que deberá cumplir la pena en un centro carcelario.

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El caso ha generado amplio debate en la opinión pública debido a la gravedad de los señalamientos y al impacto mediático que rodeó el proceso desde su inicio.

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