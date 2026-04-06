Jonathan Majors: Accidente rodaje tras caer de una ventana

El actor Jonathan Majors vivió un momento de alto riesgo durante la grabación de su más reciente proyecto cinematográfico, luego de caer por una ventana junto a su compañero de escena en medio de una secuencia de acción.
El incidente ocurrió durante el rodaje de la película Run Hide Fight Infidels, en un set ubicado en Carolina del Sur, Estados Unidos. De acuerdo con reportes y material captado en el lugar, Majors y su coestrella JC Kilcoyne estaban filmando una escena con disparos simulados cuando el accidente se produjo de forma inesperada.
Así ocurrió la caída
Según la información disponible, ambos actores retrocedían durante la escena cuando el personaje de Majors aparentemente recibía un disparo. En ese momento, al apoyarse sobre una ventana de vidrio templado, esta cedió repentinamente, provocando que los dos cayeran al vacío desde una altura aproximada de dos metros.
La ventana, según se reveló posteriormente, estaba destinada a romperse en otra escena posterior y no durante esa toma específica, lo que ha generado cuestionamientos sobre la planificación y seguridad en el set.
Tras el impacto, el equipo médico reaccionó de inmediato. Afortunadamente, ninguno de los actores sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, Kilcoyne necesitó suturas debido a cortes en sus manos, mientras que Majors salió prácticamente ileso.
Preocupación por condiciones de seguridad
El accidente encendió las alarmas dentro de la producción. Según reportes, el equipo técnico ya había manifestado preocupaciones previas sobre las condiciones laborales y de seguridad.
Trabajadores denunciaron riesgos como caída de objetos pesados, falta de supervisión en escenas complejas y problemas en la instalación de efectos especiales. Además, se señaló que algunas locaciones presentaban posibles riesgos sanitarios, como presencia de moho y advertencias de materiales peligrosos.
Estas situaciones llevaron a que miembros del equipo se retiraran del rodaje e incluso impulsaran acciones sindicales, aumentando la tensión en la producción.
La respuesta de la producción
Por su parte, los productores minimizaron el incidente y defendieron las condiciones del set, lo que generó aún más controversia dentro de la industria. Mientras tanto, el rodaje continúa parcialmente, con intentos de reemplazar al personal que abandonó la producción.
El caso ha reabierto el debate sobre los protocolos de seguridad en escenas de riesgo dentro del cine, especialmente en producciones independientes donde los controles pueden ser menos estrictos.
¿Quién es Jonathan Majors?
Jonathan Majors es un actor estadounidense que ha ganado reconocimiento en Hollywood por su versatilidad y presencia en pantalla. Alcanzó fama internacional por su participación en películas como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, donde interpretó al villano Kang el Conquistador, y Creed III, consolidándose como una de las figuras emergentes más importantes del cine reciente.
Sin embargo, su carrera ha estado marcada por altibajos. En 2023, Majors fue condenado por agresión en tercer grado y acoso en segundo grado, lo que provocó que Marvel Studios cancelara sus futuros proyectos dentro del universo cinematográfico.
A pesar de ello, el actor ha intentado reconstruir su trayectoria profesional. En 2025 regresó a la pantalla grande con la película Magazine Dreams, y actualmente trabaja en nuevos proyectos como Run Hide Fight Infidels, con los que busca recuperar su lugar en la industria.