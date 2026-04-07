Massiel Carrillo: ¿Operación o solo 'enormes atributos'?

Massiel Carrillo volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir un video que generó polémica entre sus seguidores. La publicación, que rápidamente se viralizó, muestra a la influencer luciendo un sostén en color fucsia que dejó ver sus atributos delanteros.
Lo anterior, provocó que muchos usuarios comenzaran a especular sobre un posible nuevo procedimiento estético. En el clip, Massiel aparece posando frente a la cámara con seguridad y mostrando su estilo característico, lo que provocó una ola de comentarios en TikTok y otras plataformas digitales.
@massielcarrillom
Dicen que las rubias se divierten más 💋♬ sonido original - Massiel Carrillo
Algunos internautas afirmaron que su apariencia luce diferente y sugirieron que posiblemente se habría realizado un nuevo aumento de talla, ya que su figura se percibe más pronunciada en comparación con publicaciones anteriores. Aunque la expresentadora no ha confirmado ningún procedimiento, la conversación en redes sociales no se ha detenido.
Entre los comentarios, muchos seguidores destacaron su confianza y presencia frente a la cámara, mientras que otros se centraron en analizar si el cambio se debe únicamente al tipo de prenda que utilizó o a un posible retoque estético. Massiel Carrillo ha sabido mantenerse vigente en el mundo digital tras su paso por la televisión.
Más de Massiel Carrillo
Actualmente, la guatemalteca se muestra más activa en TikTok, plataforma en la que comparte videos relacionados con tendencias, estilo de vida y contenido que conecta con su audiencia. Su crecimiento en redes sociales ha sido constante, logrando posicionarse como una figura influyente dentro del entretenimiento digital.
Antes de consolidarse como creadora de contenido, Massiel destacó como presentadora de televisión, lo que le permitió ganar reconocimiento entre el público guatemalteco.
Con el paso del tiempo, decidió enfocar su carrera en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, moda y momentos cotidianos que generan interacción entre sus seguidores. El reciente video confirma que la influencer continúa generando conversación en los sitios de internet.