 Massiel Carrillo: ¿Operación o solo 'enormes atributos'?
Farándula

¿Se operó de nuevo? Massiel Carrillo desató el debate por presumir sus "enormes atributos" delanteros

La creadora de contenido guatemalteca Massiel Carrillo generó polémica tras publicar un video en el que su figura llamó la atención.

Compartir:
Massiel Carrillo, Massiel Carrillo
Massiel Carrillo / FOTO: Massiel Carrillo

Massiel Carrillo volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir un video que generó polémica entre sus seguidores.  La publicación, que rápidamente se viralizó, muestra a la influencer luciendo un sostén en color fucsia que dejó ver sus atributos delanteros.

Lo anterior, provocó que muchos usuarios comenzaran a especular sobre un posible nuevo procedimiento estético. En el clip, Massiel aparece posando frente a la cámara con seguridad y mostrando su estilo característico, lo que provocó una ola de comentarios en TikTok y otras plataformas digitales.

@massielcarrillom

Dicen que las rubias se divierten más 💋

♬ sonido original - Massiel Carrillo

Algunos internautas afirmaron que su apariencia luce diferente y sugirieron que posiblemente se habría realizado un nuevo aumento de talla, ya que su figura se percibe más pronunciada en comparación con publicaciones anteriores. Aunque la expresentadora no ha confirmado ningún procedimiento, la conversación en redes sociales no se ha detenido.

Entre los comentarios, muchos seguidores destacaron su confianza y presencia frente a la cámara, mientras que otros se centraron en analizar si el cambio se debe únicamente al tipo de prenda que utilizó o a un posible retoque estético. Massiel Carrillo ha sabido mantenerse vigente en el mundo digital tras su paso por la televisión.

Más de Massiel Carrillo

Actualmente, la guatemalteca se muestra más activa en TikTok, plataforma en la que comparte videos relacionados con tendencias, estilo de vida y contenido que conecta con su audiencia.  Su crecimiento en redes sociales ha sido constante, logrando posicionarse como una figura influyente dentro del entretenimiento digital.

Antes de consolidarse como creadora de contenido, Massiel destacó como presentadora de televisión, lo que le permitió ganar reconocimiento entre el público guatemalteco.

Miss Guatemala acusó al guatemalteco Pedro Cuevas: ¿Quién es la ex pareja que lo llevó a prisión?

Su historia no solo involucra una relación mediática, sino también un proceso judicial que terminó con una condena que impactó el mundo del espectáculo nacional.

Con el paso del tiempo, decidió enfocar su carrera en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, moda y momentos cotidianos que generan interacción entre sus seguidores. El reciente video confirma que la influencer continúa generando conversación en los sitios de internet.

En Portada

Tensión en la Usac por toma de instalaciones; estudiantes demandan apertura del campust
Nacionales

Tensión en la Usac por toma de instalaciones; estudiantes demandan apertura del campus

12:14 PM, Abr 07
Transportistas urbanos incrementan un 60% el precio del pasajet
Nacionales

Transportistas urbanos incrementan un 60% el precio del pasaje

10:10 AM, Abr 07
EN VIVO. Cuartos de final de la Liga de Campeones: Real Madrid - Bayern de Múnicht
Deportes

EN VIVO. Cuartos de final de la Liga de Campeones: Real Madrid - Bayern de Múnich

12:22 PM, Abr 07
Manifestantes bloquean rutas en rechazo al alza de combustiblest
Nacionales

Manifestantes bloquean rutas en rechazo al alza de combustibles

11:35 AM, Abr 07
El Bayern Múnich pega primero en la serie ante el Real Madridt
Deportes

El Bayern Múnich pega primero en la serie ante el Real Madrid

02:54 PM, Abr 07

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos