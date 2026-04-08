 Sydney Sweeney deslumbra como Yoshi en video viral
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Sydney Sweeney sorprende como Yoshi en video viral tras furor de Super Mario Galaxy

Sydney Sweeney vuelve a sorprender a sus millones de fans con look de Yoshi y revive video que ahora es tendencia.

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Sydney Sweeney , Redes sociales
Sydney Sweeney / FOTO: Redes sociales

El nombre de Sydney Sweeney volvió a acaparar la atención en redes sociales, esta vez no por una serie o película, sino por un inesperado video en el que aparece disfrazada del personaje Yoshi, del universo de Mario Bros.

Aunque el clip no es reciente, en las últimas horas se ha viralizado rápidamente, impulsado por el furor que ha generado el estreno de The Super Mario Galaxy Movie, una de las producciones más exitosas del año.

El fenómeno Super Mario Galaxy

El impacto del universo de Mario continúa creciendo. La reciente película inspirada en el videojuego se ha convertido en un fenómeno de taquilla, logrando recaudar cientos de millones de dólares a nivel mundial y posicionándose como uno de los estrenos más importantes de 2026.

Dentro de esta nueva entrega, el personaje de Yoshi ha sido uno de los más celebrados por los fans, lo que ha provocado que cualquier contenido relacionado con él gane relevancia en redes sociales.

El look que desató la conversación

En el video viral, se observa a Sydney Sweeney utilizando un traje verde inspirado en Yoshi mientras camina por una calle, en una escena casual que rápidamente captó la atención de los usuarios.

El disfraz, de estilo llamativo y divertido, generó miles de reacciones, memes y comentarios, destacando el contraste entre la imagen glamorosa habitual de la actriz y este look más relajado y creativo.

@flo.lov.e

She’s so cuteee :33 #fyp #sydneysweeney #yoshi #costume #viral

♬ original sound - ✩

Muchos usuarios calificaron el momento como "icónico" y "inesperado", mientras que otros celebraron su cercanía con la cultura pop.

¿Quién es Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney es una de las actrices más destacadas de la nueva generación en Hollywood. Alcanzó fama internacional por su participación en series como Euphoria y The White Lotus, donde demostró su versatilidad interpretativa.

En los últimos meses, su carrera ha seguido en ascenso con nuevos proyectos en cine y televisión, además de campañas publicitarias y presencia constante en eventos internacionales, consolidándose como una figura influyente dentro de la industria del entretenimiento.

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Sydney Sweeney - Instagram

El poder de lo viral

El caso de este video demuestra cómo el contexto puede cambiar completamente el impacto de un contenido. Lo que en su momento pasó desapercibido, hoy se convierte en tendencia gracias al éxito global de una franquicia.

Además, confirma la capacidad de las redes sociales para revivir momentos del pasado y darles una nueva dimensión mediática.

La combinación entre el fenómeno de The Super Mario Galaxy Movie y la popularidad de Sydney Sweeney ha creado el escenario perfecto para que este video resurja con fuerza.

Así, entre nostalgia gamer y el carisma de la actriz, el disfraz de Yoshi se ha convertido en uno de los momentos más comentados del momento.

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