 Cazzu supera a Nodal y logra visa para viajar con su hija
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Cazzu le gana a Nodal y obtiene la visa para viajar con su hija

Tras una intensa batalla legal, la cantante argentina podrá viajar con su hija y cumplir con la gira que tiene por Estados Unidos.

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nodal-cazzu-e-hija-Inti.webp / FOTO:

Cazzu logró finalmente la visa para que su hija Inti la acompañe en su gira por Estados Unidos, en un contexto marcado por un intenso conflicto legal con Christian Nodal en torno a la custodia, manutención y los permisos necesarios para viajar con la menor.

A mediados de 2025, Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, había señalado públicamente que enfrentaba dificultades para obtener la autorización de viaje de su hija debido a la postura del cantante sonorense.

Nodal, a través de sus abogados, evitaba firmar el permiso de salida de la menor de Argentina, país donde residen.

"Estaba en mediación. Cuando pedí el permiso para viajar con mi hija y eso es conocido, trabajo igual que él y necesito viajar. Ya va más de un año y ese permiso no lo tengo", dijo en una entrevista en el podcast "Se regalan dudas".

La situación empeoró cuando el abogado de su expareja, según el testimonio de Cazzu, le habría advertido de manera directa: 

"No se preocupen, mi cliente está enterado de que cuando quiera ese permiso lo puede revocar". Ella percibió el verdadero alcance del control sobre la decisión de viajar con su hija: 

"Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos control sobre ti y tu hija’. Fue uno de los peores momentos de mi vida".

El testimonio de Cazzu se viralizó en redes sociales y generó críticas hacia Nodal. Además, motivó la discusión de una ley en México orientada a simplificar los trámites legales para menores hijos de padres separados, especialmente cuando uno de los progenitores permanece ausente.

Obtiene la visa tras meses de disputa

Casi siete meses después de sus declaraciones públicas, surgieron informes sobre la aprobación de la visa de Inti para ingresar a Estados Unidos junto a su madre durante su próxima gira.

El periodista Javier Ceriani fue quien confirmó la noticia: "La compañía que traerá a Cazzu a Estados Unidos en estos días... ya le aceptaron la visa para ingresar a Estados Unidos. La visa de Cazzu e Inti está aceptada", comentó en su programa de YouTube.

Hasta ahora, ni Cazzu ni Nodal han dado declaraciones formales sobre este avance, por lo que persiste la incógnita respecto a si alcanzaron algún tipo de acuerdo que beneficie a su hija. 

Generalmente, ambos padres deben autorizar la solicitud de visa para menores de edad, por lo que el contexto legal mantiene la atención pública sobre el caso.

La gira de la artista argentina iniciará el 23 de abril y llevará a madre e hija por varias ciudades estadounidenses. Estas son las fechas confirmadas:

  • Abril 23 - Chicago, Illinois
  • Abril 25 - Las Vegas, Nevada
  • Abril 28 - Phoenix, Arizona
  • Abril 30 - San José, California
  • Mayo 1 - San Diego, California
  • Mayo 2 - Inglewood, California
  • Mayo 3 - Inglewood, California
  • Mayo 6 - Nueva York, Garden
  • Mayo 8 - San Antonio, Texas
  • Mayo 9 - Irving, Texas
  • Mayo 10 - Houston, Texas
  • Mayo 12 - Houston, Texas
  • Mayo 14 - El Paso, Texas
  • Mayo 21 - Hollywood, Florida

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