 Bélgica golea a Estados Unidos, anfitrión del Mundial 2026
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Bélgica golea a Estados Unidos, anfitrión del Mundial 2026

Por su parte, Canadá no pudo ganarle a Islandia; México juega ante Portugal esta noche cuando faltan 75 días para el Mundial 2026.

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Estados Unidos cayó ante Bélgica 2-5 a 75 días del Mundial 2026
Estados Unidos cayó ante Bélgica 2-5 a 75 días del Mundial 2026 / FOTO: @USMNT

La fecha FIFA de marzo para los organizadores del Mundial 2026 no está siendo la mejor para ellos a falta de 75 días para el inicio de la XXIII edición de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La selección de Bélgica le propinó una goleada de 5-2 a su similar de Estados Unidos, que dirige el argentino Mauricio Pochettino, situación que deja mal parada al equipo de las "Barras y Estrellas" de cara a la Copa del Mundo donde ellos son anfitriones.

La primera novedad en el once de Pochettino llegó en la portería: Matt Turner, partió como titular por delante de Freese. También sorprendió el cambio de esquema del técnico argentino, que cambió de su habitual 3-4-3 a una 4-2-3-1 más convencional para frenar los ataques de los belgas.  

Por su parte, Kevin De Bruyne volvió a jugar 202 días con la selección belga.

Previo, a la finalización de la primera mitad Zeno Debas (45) abrió el marcador y partir de ahí el partido fue todo para los hombres de Rudi García.

Amadou Onana (53), Charles De Ketelaere (59), Dodi Lukébakio (68 y 82) completaron la cuenta de los visitantes. Mientras por los locales, Weston McKennie (39) y Patrick Agyemang (87) hicieron los goles.

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Bélgica le saca los colores a Estados Unidos - @BelRedDevils

Empate de Canadá

A 75 días de que comience la Copa del Mundo 2026, la selección de Canadá regresó a Toronto para la última fase de su preparación. El equipo de la "Hoja de Maple" recibió a Islandia en un duelo donde cada uno se llevó una mitad para terminar con un empate a dos que no deja las mejores sensaciones.

En un renovado BMO Field, que pasará a ser el Toronto Stadium en el verano, la Selección de Canadá presentó a su mejor once posible ante las bajas de hombres clave como Alphonso Davies, Stephen Eustáquio y Moïse Bombito.

Orri Óskarsson adelantó a Islandia 0-2 con goles marcados al 9 y al 21. Posteriormente, dos goles anotados desde el punto penalti de Jonathan David igualó las acciones (67 y 75). El partido terminó con un hombre menos por la expulsión de Tajon Buchanan al 80.

México vs. Portugal

Por último, la selección de Portugal, del seleccionador español Roberto Martínez, intentará mostrar su jerarquía como el quinto mejor en el ranquin FIFA en el amistoso que disputará este sábado a las 19:00 horas GT contra México, decimosexto, en el Estadio Azteca, hoy llamado Bananorte.

A pesar de las ausencias de Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una lesión muscular, Diogo Costa, Rúben Dias, Rafael Leao y Rodrigo Mora, Portugal sale como favorito sobre el conjunto del seleccionador Javier Aguirre en la reapertura del máximo recinto deportivo en México, que será el primero en ser tres veces mundialista.      

Gobierno de México regala boletos para el partido ante Portugal

México y Portugal se enfrentan este sábado en la reinauguración del Estadio Azteca, pero el gobierno mexicano regalará boletos tras la baja venta causada por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

*Con apoyo informativo de as y EFE.

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