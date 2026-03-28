 Gobierno de México regala boletos para partido ante Portugal
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Gobierno de México regala boletos para el partido ante Portugal

México y Portugal se enfrentan este sábado en la reinauguración del Estadio Azteca, pero el gobierno mexicano regalará boletos tras la baja venta causada por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

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Estadio Azteca, conocido ahora como estadio Banorte - Selección Mexicana
Estadio Azteca, conocido ahora como estadio Banorte / FOTO: Selección Mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes una iniciativa que ha generado gran expectativa entre los aficionados al fútbol: la entrega gratuita de boletos para el partido amistoso entre la selección mexicana y Portugal. El encuentro se disputará este sábado en la reapertura del Estadio Azteca, un recinto emblemático que vuelve a abrir sus puertas tras una importante remodelación de cara al Mundial de 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que los interesados deberán acudir a su cuenta de Instagram a las 19:30 horas para conocer la dinámica y participar por las entradas. Sin embargo, incluso una hora y media después del anuncio, no se habían dado detalles concretos sobre el proceso, lo que aumentó la incertidumbre y la expectativa entre los seguidores del combinado nacional, dirigido por Javier Aguirre. Por su parte, el equipo europeo llega bajo la dirección del técnico español Roberto Martínez.

México enfrentará a Portugal este sábado

Este partido no solo representa un duelo de preparación rumbo al Mundial de 2026, sino también un momento histórico para el Estadio Azteca, que será sede de una inauguración mundialista por tercera ocasión. En este escenario se vivieron momentos inolvidables como la consagración de Brasil liderada por Pelé en 1970, y el título de Argentina comandado por Diego Armando Maradona en 1986. Para quienes no puedan asistir al estadio, el gobierno instalará pantallas gigantes en el Zócalo capitalino, permitiendo que miles de aficionados disfruten del encuentro de manera gratuita.

No obstante, a pesar del entusiasmo generado por la reapertura del estadio, se ha reportado que una parte considerable de los boletos no fue vendida. Esto se debe, en gran medida, a la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no viajó con la selección portuguesa debido a una lesión. La falta de una de las máximas figuras del fútbol mundial disminuyó el interés de algunos aficionados, lo que llevó al gobierno a impulsar esta estrategia para asegurar una buena asistencia y mantener el ambiente festivo en un evento de gran relevancia deportiva.

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