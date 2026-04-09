Muerte de Michael Patrick: Causas y detalles revelados

Michael Patrick, conocido por su papel en la exitosa serie "Game of Thrones", falleció a los 35 años tras una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica progresiva.
Su esposa, Naomi Sheehan, confirmó la noticia mediante una emotiva publicación en Instagram el 8 de abril, donde resaltó el profundo dolor que embarga a familiares y amigos tras la partida del actor.
En la publicación, enfatizó que la familia se encuentra devastada por la pérdida y agradecida por el apoyo recibido.
Compartió que Michael Patrick falleció en paz, acompañado de familiares y amigos, y destacó el trabajo del equipo médico que lo atendió durante su estancia en el centro de cuidados.
Sheehan describió a su esposo como un "gigante pelirrojo" y una inspiración para quienes lo conocieron. "Mick fue ejemplo de alegría, vitalidad y una risa contagiosa. Vivió su vida al máximo", escribió.
Añadió que, para él lo más importante era disfrutar lo sencillo: "Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera", una frase del escritor Brendan Behan que reflejaba su filosofía de vida.
Michael Patrick fue diagnosticado con ELA en febrero de 2023, según detalló su familia.
Esta enfermedad, también llamada enfermedad de la neurona motora, afecta el sistema nervioso de forma progresiva, disminuyendo poco a poco las capacidades motoras esenciales como respirar, masticar, tragar, caminar y hablar, según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke.
Durante los últimos tres años, el actor afrontó el diagnóstico rodeado de sus seres queridos, quienes lo acompañaron hasta sus últimos días en un hospicio en Irlanda del Norte.
Una carrera marcada por la versatilidad
Michael Patrick participó en reconocidas producciones de televisión, entre ellas, "Game of Thrones", donde apareció en uno de sus episodios.
También formó parte de los elencos de "Blue Lights", "My Left Nut" y "This Town", dejando huella en cada proyecto con su presencia y talento.
En 2024, Michael Patrick hizo historia al convertirse en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III de Shakespeare en Irlanda.
En la versión adaptada de la obra, presentada en el Lyric Theatre de Belfast, él y su compañero de escritura Oisin Kearney reinventaron la discapacidad del personaje: en vez de una deformidad física, el Ricardo III de Patrick recibía un diagnóstico de enfermedad terminal, un giro inspirado en su propia experiencia con la ELA.
Su interpretación fue ovacionada de pie y obtuvo elogios de la crítica. El productor ejecutivo del Lyric Theatre, Jimmy Fay, calificó la actuación como "una de las mejores vistas en ese escenario", reconociendo el impacto y la trascendencia de su trabajo.