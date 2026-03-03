 Primera película de Game of Thrones sobre Aegon I Targaryen
Farándula

Primera película de Game of Thrones ya está en desarrollo, enfocada en foco en Aegon I Targaryen

La primera película del universo de Game of Thrones ya está en marcha y promete llevar a la pantalla grande uno de los capítulos más épicos de Westeros.

Compartir:
Game of Thrones,
Game of Thrones / FOTO:

La primera película del universo de Game of Thrones (Juego de Tronos) está oficialmente en desarrollo bajo el sello de Warner Bros. Con lo anterior, se marca un hito en la expansión cinematográfica de una de las sagas más icónicas del entretenimiento moderno.

El proyecto, anunciado recientemente en medios especializados y retomado por Infobae, apuesta por llevar por primera vez al cine la épica y los orígenes históricos de la creación del mítico Trono de Hierro. Según el informe, el guion ya fue entregado al estudio por Beau Willimon, guionista conocido por su trabajo en Andor y House of Cards, aunque todavía faltan confirmaciones oficiales sobre la elección del director y el elenco.

Este paso representa un avance significativo en una producción que muchos fanáticos esperaban desde hace años, ya que Game of Thrones había permanecido exclusivamente en televisión desde su debut en 2011. La historia de esta primera película se centrará en Aegon I Targaryen, el legendario conquistador que unificó los Siete Reinos de Westeros y estableció la Casa Targaryen como la dinastía dominante.

A diferencia de las temporadas televisivas que siguieron a personajes como Jon Snow o Daenerys Targaryen, esta película explorará eventos ocurridos siglos antes de la trama original. Además, tendrá un terreno fértil para la narrativa épica y la construcción de un relato que atraiga tanto a nuevos espectadores como a seguidores acérrimos de la saga.

Más de la primera película de Game of Thrones

La iniciativa cinematográfica se da en un momento en que el universo de Game of Thrones continúa su expansión con múltiples proyectos derivados.  Series como House of the Dragon, que profundiza en la historia de la Casa Targaryen, y A Knight of the Seven Kingdoms han mantenido vivo el fervor de la audiencia, impulsando la demanda por nuevas historias ambientadas en este mundo.

“Estuve en coma”: Ex alumno de La Academia primera generación sufrió fuerte accidente

Un exalumno de la primera generación de La Academia reveló que estuvo en coma tras ser atropellado en la carretera.

Aunque aún no hay fecha de estreno ni detalles sobre el reparto, la confirmación de este proyecto marca un avance relevante en la franquicia.

En Portada

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidad

10:14 AM, Mar 03
Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CCt
Nacionales

Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CC

10:08 AM, Mar 03
Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlánt
Nacionales

Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlán

07:34 AM, Mar 03
Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedadt
Deportes

Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedad

01:29 PM, Mar 03
Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionadot
Deportes

Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionado

11:47 AM, Mar 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalEleccionesMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos