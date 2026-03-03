Primera película de Game of Thrones sobre Aegon I Targaryen

La primera película del universo de Game of Thrones (Juego de Tronos) está oficialmente en desarrollo bajo el sello de Warner Bros. Con lo anterior, se marca un hito en la expansión cinematográfica de una de las sagas más icónicas del entretenimiento moderno.
El proyecto, anunciado recientemente en medios especializados y retomado por Infobae, apuesta por llevar por primera vez al cine la épica y los orígenes históricos de la creación del mítico Trono de Hierro. Según el informe, el guion ya fue entregado al estudio por Beau Willimon, guionista conocido por su trabajo en Andor y House of Cards, aunque todavía faltan confirmaciones oficiales sobre la elección del director y el elenco.
Este paso representa un avance significativo en una producción que muchos fanáticos esperaban desde hace años, ya que Game of Thrones había permanecido exclusivamente en televisión desde su debut en 2011. La historia de esta primera película se centrará en Aegon I Targaryen, el legendario conquistador que unificó los Siete Reinos de Westeros y estableció la Casa Targaryen como la dinastía dominante.
A diferencia de las temporadas televisivas que siguieron a personajes como Jon Snow o Daenerys Targaryen, esta película explorará eventos ocurridos siglos antes de la trama original. Además, tendrá un terreno fértil para la narrativa épica y la construcción de un relato que atraiga tanto a nuevos espectadores como a seguidores acérrimos de la saga.
Más de la primera película de Game of Thrones
La iniciativa cinematográfica se da en un momento en que el universo de Game of Thrones continúa su expansión con múltiples proyectos derivados. Series como House of the Dragon, que profundiza en la historia de la Casa Targaryen, y A Knight of the Seven Kingdoms han mantenido vivo el fervor de la audiencia, impulsando la demanda por nuevas historias ambientadas en este mundo.
Aunque aún no hay fecha de estreno ni detalles sobre el reparto, la confirmación de este proyecto marca un avance relevante en la franquicia.