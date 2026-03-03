 Ex alumno de La Academia en coma tras accidente
Farándula

"Estuve en coma": Ex alumno de La Academia primera generación sufrió fuerte accidente

Un exalumno de la primera generación de La Academia reveló que estuvo en coma tras ser atropellado en la carretera.

Compartir:
La Academia , La Academia
La Academia / FOTO: La Academia

Uno de los ex participantes de la primera generación del reality musical La Academia vivió un momento cercano a la muerte. Lo anterior, tras un terrible accidente en la carretera México-Toluca, que lo mantuvo en coma durante varios días y marcó su vida de forma definitiva.

Se trata de Alejandro Danel, quien fue el segundo eliminado de la primera temporada del emblemático programa de talento musical que debutó en 2002.  Aunque no alcanzó la fama de algunos de sus compañeros, Danel dejó una huella entrañable en el público que lo recuerda por su paso temprano en este concurso que lanzó al estrellato a figuras de la música en México.

En 2016, Danel publicó un video en su canal de YouTube donde relató un episodio que cambió su vida por completo.  Según su testimonio, en 2012 fue atropellado en la carretera México-Toluca, una de las vialidades más transitadas del país que conecta la Ciudad de México con el Estado de México.

El impacto del accidente fue tan severo que su estado de salud se volvió crítico. "Hace cuatro años me atropellaron en la carretera México-Toluca, en el carril de alta", explicó Danel en su video.  Según relató, estuvo en coma por aproximadamente una semana y despertó con el cuerpo seriamente lesionado, con múltiples fracturas y un largo proceso de recuperación.

Más del integrante de La Academia

Tras despertar del coma, el ex integrante de La Academia enfrentó un proceso médico complejo que le llevó a reflexionar profundamente sobre la vida, la muerte y las segundas oportunidades.  Fue precisamente esta experiencia la que compartió con sus seguidores en redes sociales, donde ha mantenido un canal con reflexiones personales y consejos de bienestar.

Aunque no ha compartido detalles exactos sobre las circunstancias que rodearon el accidente, queda claro que el episodio fue un punto de inflexión en su vida.

Deanna Melillo en ardiente traje de baño desata furor antes de su luna de miel

Deanna Melillo volvió a robarse todas las miradas en redes sociales tras compartir un video donde modela trajes de baño.

Su historia se recuerda en un momento en que la comunidad de fans de La Academia también está de luto por la reciente muerte de Héctor Zamorano, otro integrante de la primera generación que falleció el 24 de febrero de 2026.

En Portada

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidad

10:14 AM, Mar 03
Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CCt
Nacionales

Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CC

10:08 AM, Mar 03
Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlánt
Nacionales

Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlán

07:34 AM, Mar 03
Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedadt
Deportes

Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedad

01:29 PM, Mar 03
Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionadot
Deportes

Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionado

11:47 AM, Mar 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalMinisterio PúblicoElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos