Ex alumno de La Academia en coma tras accidente

Uno de los ex participantes de la primera generación del reality musical La Academia vivió un momento cercano a la muerte. Lo anterior, tras un terrible accidente en la carretera México-Toluca, que lo mantuvo en coma durante varios días y marcó su vida de forma definitiva.
Se trata de Alejandro Danel, quien fue el segundo eliminado de la primera temporada del emblemático programa de talento musical que debutó en 2002. Aunque no alcanzó la fama de algunos de sus compañeros, Danel dejó una huella entrañable en el público que lo recuerda por su paso temprano en este concurso que lanzó al estrellato a figuras de la música en México.
En 2016, Danel publicó un video en su canal de YouTube donde relató un episodio que cambió su vida por completo. Según su testimonio, en 2012 fue atropellado en la carretera México-Toluca, una de las vialidades más transitadas del país que conecta la Ciudad de México con el Estado de México.
El impacto del accidente fue tan severo que su estado de salud se volvió crítico. "Hace cuatro años me atropellaron en la carretera México-Toluca, en el carril de alta", explicó Danel en su video. Según relató, estuvo en coma por aproximadamente una semana y despertó con el cuerpo seriamente lesionado, con múltiples fracturas y un largo proceso de recuperación.
Tras despertar del coma, el ex integrante de La Academia enfrentó un proceso médico complejo que le llevó a reflexionar profundamente sobre la vida, la muerte y las segundas oportunidades. Fue precisamente esta experiencia la que compartió con sus seguidores en redes sociales, donde ha mantenido un canal con reflexiones personales y consejos de bienestar.
Aunque no ha compartido detalles exactos sobre las circunstancias que rodearon el accidente, queda claro que el episodio fue un punto de inflexión en su vida.
Su historia se recuerda en un momento en que la comunidad de fans de La Academia también está de luto por la reciente muerte de Héctor Zamorano, otro integrante de la primera generación que falleció el 24 de febrero de 2026.