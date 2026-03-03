 Deanna Melillo causa furor en traje de baño
Farándula

Deanna Melillo en ardiente traje de baño desata furor antes de su luna de miel

Deanna Melillo volvió a robarse todas las miradas en redes sociales tras compartir un video donde modela trajes de baño.

Compartir:
Deanna Melillo, Instagram
Deanna Melillo / FOTO: Instagram

Deanna Melillo volvió a convertirse en tendencia tras compartir un video en el que modela los trajes de baño que planea usar durante su luna de miel.  Uno en particular robó todas las miradas y provocó una ola de comentarios en redes sociales.

Deanna Melillo, reconocida por su estilo atrevido y su presencia magnética en plataformas digitales, publicó recientemente un clip que rápidamente se viralizó en Instagram y TikTok.  En el material audiovisual, la influencer aparece probándose distintos trajes de baño, adelantando que serán parte de su equipaje para el viaje romántico que disfrutará junto a su pareja tras su boda.

Foto embed
Deanna Melillo - Deanna Melillo

Aunque cada diseño destacó por su color y corte, hubo uno que literalmente "rompió" internet.  Se trató de un traje de baño que acentuó su figura y resaltó su silueta, generando miles de reacciones en cuestión de horas.

Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación con halagos, emojis de fuego y mensajes celebrando su seguridad y estilo. Deanna Melillo es una creadora de contenido y personalidad digital que ha ganado popularidad gracias a su contenido enfocado en moda, estilo de vida y belleza.

Más de Deanna Melillo

Con una comunidad sólida en redes sociales, la influencer comparte desde rutinas diarias hasta viajes, tendencias y momentos personales, logrando conectar con miles de seguidores que siguen cada uno de sus pasos. En los últimos años, Melillo ha consolidado su presencia digital colaborando con distintas marcas y participando en campañas relacionadas con moda y productos de cuidado personal.

Su autenticidad y confianza frente a la cámara la han convertido en una figura influyente dentro del mundo del entretenimiento digital.

¡Se nos casa! Miss Guatemala anuncia su compromiso y el anillo dejó a todos sin palabras

Una inesperada publicación encendió las redes. Dannia Guevara, Miss Guatemala 2021, confirmó que está comprometida.

El video de los trajes de baño no solo anticipa su esperada luna de miel, sino que también reafirma su capacidad para generar conversación en redes sociales.  La publicación acumula miles de reproducciones y continúa sumando interacciones, posicionando nuevamente su nombre entre las búsquedas más populares.

En Portada

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidad

10:14 AM, Mar 03
Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CCt
Nacionales

Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CC

10:08 AM, Mar 03
Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlánt
Nacionales

Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlán

07:34 AM, Mar 03
Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedadt
Deportes

Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedad

01:29 PM, Mar 03
Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionadot
Deportes

Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionado

11:47 AM, Mar 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalMinisterio PúblicoElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos