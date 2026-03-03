Miss Guatemala anuncia su compromiso: ¡el anillo sorprende!

La guatemalteca Dannia Guevara, reconocida por portar la corona de Miss Guatemala 2021, anunció su compromiso matrimonial en sus redes. A través de una serie de fotos en su cuenta de Instagram, la reina de belleza presumió su hermoso anillo de compromiso y compartió un emotivo mensaje que reflejó su felicidad.
"El destino me fue llevando al lugar correcto, que siempre fue contigo", frase que acompañó con imágenes donde se le ve mostrando con orgullo el anillo y abrazando a su pareja. Este anuncio fue recibido con miles de "me gusta", comentarios de felicitación y emojis de cariño por parte de sus fans, amigos y otras figuras públicas de Guatemala.
Dannia Sucely Guevara Morfín se ha destacado no solo por ser una figura en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza, sino también por su relación cercana con su audiencia en redes sociales. Su perfil, con más de 90 mil seguidores en Instagram, se ha convertido en un espacio donde comparte momentos personales y profesionales, desde sesiones de fotos hasta etapas importantes de su vida sentimental.
Originaria de Ayutla, en el departamento de San Marcos, Guevara fue coronada como Miss Universo Guatemala el 27 de octubre de 2021, tras haber consolidado una sólida trayectoria en concursos de belleza desde una edad temprana. Antes de lograr la corona nacional, participó en eventos como Miss Grand Guatemala 2019, donde también destacó por su carisma y presencia escénica.
Más de la Miss Guatemala
Además de su papel como reina de belleza, Dannia ha representado a Guatemala en el certamen de Miss Universo 2021, realizado en Eilat, Israel, convirtiéndose en una de las representantes más seguidas del país en esta competencia global.
Su participación marcó un momento especial para los guatemaltecos, pues significó la presencia de la banderola nacional en uno de los escenarios internacionales más importantes del rubro.
Fuera de los concursos, Guevara también ha compartido momentos significativos de su vida académica y personal en sus plataformas digitales, mostrando su versatilidad como profesional y su cercanía con sus seguidores.