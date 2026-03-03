 Miss Guatemala anuncia su compromiso: ¡el anillo sorprende!
Farándula

¡Se nos casa! Miss Guatemala anuncia su compromiso y el anillo dejó a todos sin palabras

Una inesperada publicación encendió las redes. Dannia Guevara, Miss Guatemala 2021, confirmó que está comprometida.

Compartir:
Miss Guatemala, Miss Guatemala
Miss Guatemala / FOTO: Miss Guatemala

La guatemalteca Dannia Guevara, reconocida por portar la corona de Miss Guatemala 2021, anunció su compromiso matrimonial en sus redes. A través de una serie de fotos en su cuenta de Instagram, la reina de belleza presumió su hermoso anillo de compromiso y compartió un emotivo mensaje que reflejó su felicidad.

"El destino me fue llevando al lugar correcto, que siempre fue contigo", frase que acompañó con imágenes donde se le ve mostrando con orgullo el anillo y abrazando a su pareja.  Este anuncio fue recibido con miles de "me gusta", comentarios de felicitación y emojis de cariño por parte de sus fans, amigos y otras figuras públicas de Guatemala.

Dannia Sucely Guevara Morfín se ha destacado no solo por ser una figura en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza, sino también por su relación cercana con su audiencia en redes sociales.  Su perfil, con más de 90 mil seguidores en Instagram, se ha convertido en un espacio donde comparte momentos personales y profesionales, desde sesiones de fotos hasta etapas importantes de su vida sentimental.

Originaria de Ayutla, en el departamento de San Marcos, Guevara fue coronada como Miss Universo Guatemala el 27 de octubre de 2021, tras haber consolidado una sólida trayectoria en concursos de belleza desde una edad temprana. Antes de lograr la corona nacional, participó en eventos como Miss Grand Guatemala 2019, donde también destacó por su carisma y presencia escénica.

Más de la Miss Guatemala

Además de su papel como reina de belleza, Dannia ha representado a Guatemala en el certamen de Miss Universo 2021, realizado en Eilat, Israel, convirtiéndose en una de las representantes más seguidas del país en esta competencia global.

Su participación marcó un momento especial para los guatemaltecos, pues significó la presencia de la banderola nacional en uno de los escenarios internacionales más importantes del rubro.

La guatemalteca Marce Aguilar hace enloquecer a sus fans con sus fotos en sensual bikini

La influencer guatemalteca Marce Aguilar volvió a encender las redes sociales tras compartir una serie de fotografías para despedir febrero.

Fuera de los concursos, Guevara también ha compartido momentos significativos de su vida académica y personal en sus plataformas digitales, mostrando su versatilidad como profesional y su cercanía con sus seguidores.

En Portada

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidad

10:14 AM, Mar 03
Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CCt
Nacionales

Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CC

10:08 AM, Mar 03
Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlánt
Nacionales

Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlán

07:34 AM, Mar 03
Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedadt
Deportes

Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedad

01:29 PM, Mar 03
Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionadot
Deportes

Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionado

11:47 AM, Mar 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalMinisterio PúblicoElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos