 Marce Aguilar Hipnotiza a Sus Fans con Sensual Bikini
Farándula

La guatemalteca Marce Aguilar hace enloquecer a sus fans con sus fotos en sensual bikini

La influencer guatemalteca Marce Aguilar volvió a encender las redes sociales tras compartir una serie de fotografías para despedir febrero.

Compartir:
Marce Aguilar, Marce Aguilar
Marce Aguilar / FOTO: Marce Aguilar

La creadora de contenido guatemalteca Marce Aguilar se ha vuelto tendencia en redes sociales. Lo anterior, tras compartir una serie de fotografías para despedir el mes de febrero, y una de ellas acaparó todas las miradas por su sensualidad y estilo.

En la imagen destacada, la joven aparece luciendo un bikini que encendió las reacciones de sus seguidores en Instagram, plataforma donde actualmente supera los 400 mil seguidores y continúa en constante crecimiento. Desde sus inicios, Marce Aguilar ha logrado posicionarse como una de las influencers más destacadas de Guatemala gracias a su presencia auténtica y cercana con sus fanáticos.

Su contenido va más allá de lo visual, integrando temáticas sobre estilo de vida, motivación y bienestar, lo que le ha permitido construir una comunidad sólida y comprometida. La postal en bikini, publicada como parte de un recuerdo para cerrar febrero, fue la que más destacó entre la serie de imágenes.

En ella, Aguilar lució un bikini lila que resaltó su figura y recibió una ola de comentarios positivos.  Muchos de sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de halagos, destacando su belleza y estilo, mientras que otros resaltaron el tono veraniego y veraz con el que la influencer se mostró frente a la cámara.

Más de Marce Aguilar

Este tipo de publicaciones forman parte de la estrategia con la que Marce ha logrado no solo entretener a sus seguidores, sino también generar interacción y conexión real.  Su estilo fresco y natural se refleja en cada publicación, lo que ha convertido a Aguilar en una referencia dentro del mundo digital guatemalteco, especialmente entre las audiencias jóvenes.

Además de su actividad en Instagram, Marce Aguilar también ha incursionado en otras plataformas como TikTok, donde su contenido creativo y dinámico ha alcanzado cifras impresionantes, sumando millones de likes y reproducciones.

Gomita revela el padecimiento que casi le quita la vida: “Sentía que me reventaban los intestinos”

La influencer mexicana Gomita impactó a sus seguidores al revelar el grave padecimiento que la llevó al quirófano de emergencia.

En TikTok, combina entretenimiento con mensajes sobre cuidado personal, estilo de vida saludable y experiencias personales, lo que le ha permitido diversificar su presencia y captar la atención de públicos distintos.

En Portada

Gobierno descarta escasez de combustibles, pero alerta por alza internacional del petróleot
Nacionales

Gobierno descarta escasez de combustibles, pero alerta por alza internacional del petróleo

04:12 PM, Mar 02
Envían a prisión a implicado en desfalco al CHN, mientras juez revela llamadas y mensajes a su celulart
Nacionales

Envían a prisión a implicado en desfalco al CHN, mientras juez revela llamadas y mensajes a su celular

02:36 PM, Mar 02
Getafe logra histórica victoria en el Estadio Santiago Bernabéut
Deportes

Getafe logra histórica victoria en el Estadio Santiago Bernabéu

04:05 PM, Mar 02
MLS brinda detalles del All Star Game 2026t
Deportes

MLS brinda detalles del All Star Game 2026

12:46 PM, Mar 02
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazist
Deportes

Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis

10:18 AM, Mar 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Super BowlLiga NacionalMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos