Gomita revela padecimiento crítico

La influencer mexicana Gomita rompió el silencio y confesó finalmente cuál fue el grave problema de salud que la llevó a una cirugía de emergencia. El padecimiento también la dejó al borde de la muerte, luego de semanas de preocupación entre sus seguidores por su repentina hospitalización.
Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló a través de un video en su canal de YouTube que sufrió una hernia de Petersen, una peligrosa complicación derivada del bypass gástrico al que se sometió hace aproximadamente cinco años. La creadora de contenido aseguró que el dolor fue tan intenso que llegó a pensar que no sobreviviría.
Según relató la también comediante, todo comenzó como un día normal hasta que empezó a sentir un fuerte dolor abdominal que fue empeorando rápidamente. Con el paso de las horas, las molestias se volvieron insoportables para la famosa generadora de contenido.
"Sentía que me reventaban los intestinos", confesó Gomita al recordar uno de los momentos más críticos de la crisis médica que la obligó a ser trasladada de emergencia al hospital. La situación se agravó cuando comenzó a vomitar y perdió la capacidad de mantenerse en pie.
Más de Gomita
Tras ser evaluada por médicos, se determinó que tenía el intestino obstruido, por lo que debía ser intervenida quirúrgicamente de inmediato para evitar consecuencias fatales. Los especialistas tuvieron que abrir su abdomen para revisar el daño interno y reacomodar sus intestinos, procedimiento que resultó clave para salvarle la vida.
Gomita permaneció hospitalizada durante varios días mientras su estado era considerado delicado.
La influencer confesó que, ante el intenso sufrimiento, incluso llegó a pedirle a Dios que terminara con el dolor, pues pensaba que no lograría sobrevivir a la operación. Sin embargo, tras la intervención, la mexicana despertó con una nueva oportunidad de vida.
De acuerdo con especialistas médicos, la hernia de Petersen es una hernia interna que puede aparecer después de cirugías gastrointestinales, especialmente tras un bypass gástrico.