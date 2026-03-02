Fotos de la Boda Secreta de Charles Leclerc y Alexandra

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux finalmente confirmaron uno de los rumores más comentados del año: su boda secreta. Luego de especulación, las primeras fotografías oficiales del enlace salieron a la luz y rápidamente se volvieron virales en redes sociales.
Las románticas imágenes revelaron detalles inéditos de una ceremonia íntima celebrada en Mónaco. La pareja contrajo matrimonio el pasado 28 de febrero de 2026 en una ceremonia civil privada, rodeada únicamente por familiares y amigos cercanos.
Aunque inicialmente todo se manejó con total discreción, fueron los propios protagonistas quienes compartieron un carrusel de imágenes y videos del gran día, confirmando que ya son marido y mujer. Las imágenes muestran a Leclerc y Alexandra vestidos de blanco mientras recorren las calles del principado a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, considerado uno de los autos más exclusivos y costosos del mundo.
El romántico paseo tras la ceremonia fue captado tanto por fotógrafos como por fanáticos, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del fin de semana.
Una boda de ensueño
En las fotografías también se observa a la pareja compartiendo besos frente al mar Mediterráneo, caminando tomados de la mano y celebrando junto a su perro Leo, quien incluso apareció en varias postales del enlace, robándose parte del protagonismo. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el look nupcial de Alexandra Saint Mleux.
La influencer apostó por un vestido de alta costura firmado por Paolo Sebastian, confeccionado en encaje floral semitransparente con silueta sirena, escote bardot y delicados detalles brillantes que aportaron elegancia y romanticismo al estilismo.
Complementó el atuendo con joyería de diamantes, un ramo de flores blancas y un moño pulido que destacó la estética sofisticada del evento. Por su parte, Leclerc optó por un traje beige de doble botonadura, una elección moderna que rompió con el clásico traje negro de boda.