Jenna Ortega deslumbra en Baby Doll en SAG Actor Awards

La aparición de Jenna Ortega en la alfombra roja de los SAG Awards 2026 desató una verdadera tormenta en redes sociales. La actriz se convirtió en tendencia mundial luego de apostar por un vestuario que muchos calificaron como "demasiado arriesgado" para una ceremonia de esta magnitud.
La estrella llegó al evento luciendo un vestido de diseño minimalista y provocador que apenas cubría sus atributos, destacando transparencias estratégicas y cortes que dejaban gran parte de su silueta al descubierto. El atuendo, que jugaba con telas ligeras y una estética lencera, rápidamente generó opiniones divididas entre los seguidores del espectáculo.
Mientras algunos fanáticos alabaron su seguridad, estilo y capacidad de romper esquemas en la moda de alfombra roja, otros no tardaron en lanzar críticas. En plataformas como X e Instagram, varios usuarios aseguraron que el look parecía más un "baby doll" que un vestido de gala, cuestionando si era apropiado para una premiación que históricamente ha mantenido un enfoque más clásico y elegante.
Sin embargo, expertos en moda señalaron que la elección de Ortega responde a una nueva tendencia dentro de Hollywood. Se trata de la redefinición del glamour tradicional, donde las celebridades buscan expresar identidad y empoderamiento a través de propuestas más atrevidas y personales.
Este año, la ceremonia reforzó su identidad bajo el nombre simplificado de "Actors Awards", apostando por una imagen renovada que busca acercarse a nuevas audiencias y resaltar el reconocimiento entre actores. La gala reunió a algunas de las figuras más importantes del cine y la televisión, celebrando producciones destacadas del último año tanto en plataformas de streaming como en la pantalla grande.
Series dramáticas, comedias y grandes producciones cinematográficas compitieron en una noche caracterizada por discursos emotivos y momentos virales.
A pesar de la controversia, Jenna Ortega logró exactamente lo que pocas celebridades consiguen: convertirse en el centro absoluto de conversación global. El paso de Jenna Ortega por los SAG Actor Awards 2026 no pasó desapercibido. Su atrevido vestido encendió las redes sociales.