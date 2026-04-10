 Japón lanza camiseta del Mundial 2026: anime y fútbol
Farándula

¡Entre anime y fútbol! Japón lanza nueva camiseta para el Mundial 2026 con espectacular video

La Selección de Japón lo volvió a hacer: combinó anime, cultura y fútbol en un video que ya le da la vuelta al mundo.

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Selección de Japón en Copa Mundial, Redes sociales de Adidas Japón
Selección de Japón en Copa Mundial / FOTO: Redes sociales de Adidas Japón

La Selección de Japón se sumó con fuerza a la expectativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el lanzamiento de su nueva camiseta oficial, una indumentaria que ha captado la atención global no solo por su diseño, sino por la innovadora forma en que fue presentada.

El anuncio, acompañado de un espectacular video producido por Adidas, logró convertirse rápidamente en tendencia en redes sociales gracias a una propuesta visual que mezcla dos pilares fundamentales de la cultura japonesa: el fútbol y el anime.

Una presentación que parece sacada de una serie

El video muestra a los jugadores de la selección japonesa transformados en personajes animados, integrados en una narrativa que combina acción, fantasía y deporte. En la historia, los futbolistas enfrentan distintos desafíos junto a su afición, representada por una figura femenina que simboliza el espíritu del equipo.

La producción incorpora elementos visuales propios del anime, como batallas simbólicas contra criaturas que representan a sus futuros rivales, entre ellos figuras como un león y un águila, referencias que evocan a selecciones con las que podrían cruzarse en el torneo.

Este enfoque no solo resalta la identidad cultural de Japón, sino que también convierte el lanzamiento en una experiencia cinematográfica que conecta con audiencias más allá del fútbol.

Un diseño con identidad japonesa

Aunque el video ha sido el principal protagonista, la camiseta también ha generado elogios por su diseño. Manteniendo el característico color azul —conocido como "Samurai Blue"—, la nueva indumentaria incorpora detalles modernos que reflejan velocidad, tecnología y tradición.

La combinación de estética contemporánea con elementos culturales refuerza la imagen de Japón como un país que sabe integrar su historia con la innovación, algo que ha quedado claro en esta presentación.

Viral en redes sociales

El impacto del lanzamiento fue inmediato. Usuarios de todo el mundo destacaron la creatividad del video, señalando que se trata de una de las presentaciones más originales rumbo al Mundial.

La mezcla de anime y fútbol no solo atrajo a aficionados del deporte, sino también a seguidores de la animación japonesa, ampliando el alcance del contenido y posicionando a la selección japonesa como una de las más innovadoras en términos de marketing deportivo.

Japón y su camino en el Mundial

En lo deportivo, la Selección de Japón ya tiene definido su calendario para la fase de grupos del Mundial 2026.

Su debut será el 14 de junio frente a Países Bajos, seguido por un enfrentamiento ante Túnez el 20 de junio. Finalmente, cerrará la fase de grupos contra Suecia, en un grupo que promete alta competitividad.

Foto embed
Selección de Japón - Redes sociales

Más que fútbol, una experiencia cultural

Con esta presentación, Japón demuestra que el impacto de una Copa del Mundo no se limita a lo que ocurre en la cancha. La forma en que cada selección se proyecta ante el mundo también juega un papel clave, y en este caso, el país asiático ha logrado destacar combinando creatividad, identidad y pasión.

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