 Guatemalteca deslumbra en Coachella con atrevido look
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Famosa guatemalteca se muestra casi sin nada de ropa en Coachella

La modelo guatemalteca Jossie Ochoa encendió las redes sociales tras compartir un video desde Coachella.

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Jessie Ochoa, Jessie Ochoa
Jessie Ochoa / FOTO: Jessie Ochoa

La reconocida modelo guatemalteca Jossie Ochoa volvió a captar la atención de miles de internautas. Lo anterior, luego de publicar un atrevido clip desde el famoso festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

En el video, la influencer aparece bailando y disfrutando del ambiente mientras luce un bikini que apenas cubría sus exuberantes atributos, generando una ola de reacciones en redes sociales. El look de la guatemalteca destacó por su estilo llamativo y arriesgado, algo que ya es parte de su sello personal dentro del mundo de la moda y el entretenimiento.

En el clip, que rápidamente comenzó a viralizarse, se observa a la modelo presumiendo su figura con seguridad y actitud, lo que provocó cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiar su belleza y confianza. Jossie Ochoa cuenta con una sólida presencia digital, acumulando más de 600 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida, viajes y proyectos personales.

Su popularidad ha crecido gracias a su participación en diferentes plataformas de entretenimiento y su constante interacción con sus fans. La modelo, cuyo nombre real es Josephine Jasmine Ochoa, es una figura reconocida en el ámbito internacional.

Más de Jossie Ochoa

Fue coronada como Miss Guatemala US y alcanzó gran notoriedad tras participar en el reality show de Univisión "Nuestra Belleza Latina".

En el programa, la guatemalteca logró posicionarse como una de las favoritas del público. Desde entonces, ha trabajado como modelo, empresaria y creadora de contenido, consolidando su marca personal. Además de su carrera en la industria de la moda, Ochoa también se ha destacado por su labor altruista.

La modelo guatemalteca Zuleika Leal hace perder sus atributos traseros en delirante prenda de infarto

La modelo guatemalteca Zuleika Leal volvió a encender las redes sociales tras compartir una atrevida fotografía en Instagram.

Es fundadora de la organización Misión Guatemala, iniciativa enfocada en brindar apoyo a niños de escasos recursos mediante donaciones de útiles escolares, alimentos y productos de higiene. Este proyecto refleja su interés por mantener un vínculo cercano con sus raíces guatemaltecas.

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